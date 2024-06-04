燒烤店老鷹啄傷顧客愛犬 法官判賠190元醫藥費

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄4日電）高雄蘇姓女子帶著愛犬前往前鎮區一間燒烤店用餐洗手時，愛犬遭店家養的栗翅鷹攻擊受傷。蘇女提告求償醫療費、精神撫慰金等近10萬，但高雄地院僅認定部分醫療費，判賠190元。

高雄地方法院審理時，業者辯稱平常老鷹養在餐廳工作區，而非一般用餐區，且案發時老鷹也繫有鏈繩，附近也有標註警語，已善盡注意義務。認為是對方未將愛犬牽繩，放任活動的過失造成；且部分醫療費用無法證明跟此事件有關，蘇女人格法益也未因此受侵害，應不可請求精神撫慰金。

法官綜合相關事證，認為老鷹飼養處為開放空間，且與用餐空間、洗手間距離不遠，店家也沒特別區隔獨立老鷹活動場域，鄰近區域也沒告示禁止進入；且案發時無人看管老鷹，老鷹可自由飛行，據此認定店家確實有管束過失。

但對於蘇女提出醫療單據中，法官則僅認定其中案發時醫療費用新台幣550元求償有理，後續提出發票單據僅證明有支出醫療費用，但因沒有相應診斷證明書，且有些發票單據日期為案發後1個月到8個月，難以認定與此事件有關。

至於蘇女求償9萬7350元精神撫慰金部分，法官則認為此事件不屬於蘇女自身的身體、健康等人格法益受侵害，就算基於飼主與寵物間親密關係受害，但依民法規定，僅限侵害他人基於父、母、子、女或配偶關係身分法益且情節重大者，才能請求非財產上損害賠償，據此不予認定。

合議庭審結，認定蘇女並未將愛犬繫牽繩或裝籠，也有不妥適防護的過失，認定應負2成責任，店家則需負8成責任。依醫療費550元8成，判決店家應賠償440元，再扣掉已賠償的250元後，共需賠190元，另蘇女還需支付訴訟費990元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

判決指出，蘇女去年4月11日帶著愛犬前往高雄前鎮區一間燒烤餐廳用餐，期間帶著狗狗去洗手間洗手時，店家飼養的栗翅鷹突然攻擊蘇女愛犬，致受有左眼眼球內出血傷害。蘇女因此向店家求償醫療費用2650元、以及精神撫慰金9萬7350元，扣除店家已賠償的醫療費250元，共求償9萬9750元。

栗翅鷹是一種體型偏大猛禽，這間位於前鎮區鄰輕軌的燒烤店標榜吃到飽、澎湖新鮮空運，網路評價頗獲好評，也曾被部落客造訪拍影片推薦。對於店家用餐環境有雄赳赳的老鷹在一旁，上門顧客都覺得新奇。（編輯：孫承武）1130604