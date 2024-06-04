嘉縣蒜頭糖廠電纜遭偷 警方徹夜埋伏逮獲竊賊

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（中央社記者蔡智明嘉義縣4日電）嘉縣朴子分局員警經多日埋伏，近日在蒜頭糖廠逮獲偷遍中部以南多起工廠、農場電纜線的顏姓竊賊，起出做案工具、贓物及毒品，依加重竊盜罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

嘉義縣警察局朴子分局今天發布新聞稿表示，日前接獲情資，有竊賊專挑地廣人稀、看守人力不多的廠區下手行竊，可能趁天候不佳、夜黑風高時到六腳鄉蒜頭糖廠犯案，因而佈線埋伏。

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朴子分局說，經員警多日在蒜頭糖廠內徹夜埋伏蹲點，忍受蚊蟲叮咬不適，終查獲顏姓竊賊；現場起獲電纜線1批重達57公斤、紅銅1批重25公斤、切割機1組、電動螺絲起子1組、頭燈1組等贓物、犯案工具，並於居住地起獲毒品。

朴子分局指出，糖廠的電纜線年代久遠，含銅質量高，所以引起嫌犯注意。犯嫌自中部往南犯下多起工廠、農場電纜線竊盜案，目前正清查中，本案依加重竊盜罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。（編輯：李淑華）1130604