高檢署：卡西酮類毒品濫用嚴重 原料主要來自中國

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北6日電）台灣高等檢察署今天發布毒品情勢報告指出，去年全台各級毒品查緝量為18萬2691公斤，當前台灣以卡西酮類、大麻毒品濫用情形最嚴重，且製造卡西酮類毒品原料的主要來源為中國。

高檢署發布「113年度上半年國內毒品情勢分析報告」，針對卡西酮類及大麻毒品濫用提出示警及因應對策，並就戒毒與復歸現況提出說明，由高檢署檢察官趙燕利、黃冠運、高雄醫學大學醫學院副教授林宜靜、刑事局毒品查緝中心副大隊長劉貞汝主講。

高檢署新聞稿指出，自民國106至今年的台灣各級毒品查獲量呈增加趨勢，去年總查緝量18萬2691公斤，其中查扣第三級毒品「卡痛」175公噸，創下歷史新高，查獲毒品多來自境外走私；今年1月至3月的查緝量2444.2公斤。

新聞稿表示，去年查緝大麻重量2328.5公斤，相較111年查緝重量1560公斤竄升許多，顯見台灣大麻需求增加，但檢察機關偵結施用大麻人數與查緝重量不成比例，研判有為數眾多的施用黑數，不易發掘，也對人民造成威脅。

趙燕利指出，卡西酮類等新興毒品在台快速氾濫，其中以「喵喵」毒品咖啡包、α-PiHP（合成卡西酮類）俗稱「彩虹菸」為大宗，喵喵也是與新興毒品有關死亡案件檢出成分的第1名。

根據高檢署統計，去年毒品咖啡包查獲25萬7899包，較111年16萬7335包為多；今年1月至3月已查獲5萬8222包，較去年同期增加12.8%；施用彩虹菸者多為年輕族群，例如今年與彩虹菸有關死亡件數的平均年齡僅27歲。

趙燕利也提及，近年在台有濫用依托咪酯Etomidate的情形，此毒品的醫療用途為短暫麻醉劑，常見摻於電子菸油，導致幻覺、抽蓄、肌肉筋攣等副作用，今年5月衛生福利部管制藥品審議委員會決議增列為第4級管制藥品。

林宜靜指出，卡西酮類毒品導致施用者藥物成癮、急性中毒甚至死亡；劉貞汝說，多從中國運輸卡西酮類毒品原料入台，並在台製造、分裝、銷售，近年破獲在台製毒工廠及毒品分裝場的案件量，呈現逐年增加。

高檢署表示，為免危害擴大，統合六大緝毒系統強力查緝，持續執行安居緝毒專案，規劃主題式查緝重點，也強化數據分析以發掘毒品黑數，並透過通報預警平台監控先驅原料，強力壓制卡西酮類及大麻毒品，並監控管制依托咪酯。

此外，關於毒品施用者戒毒、復歸的策略，黃冠運說，未來檢察機關會斟酌個案情節，提高緩起訴處分的比例，並申請毒防基金來設置觀護毒品助理員，矯正與更保系統對接資料，由更保系統派案毒防中心，追蹤再犯者社會復歸情況。（編輯：李淑華）1130606