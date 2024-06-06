嘉市虛擬幣假交易真強盜命案 再收押藏匿贓款1嫌

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（中央社記者黃國芳嘉義市6日電）嘉義市湖子內重劃區4月間發生一起虛擬貨幣強盜命案，死者陳男被搶200多萬元，檢方已聲押3人獲准；警方4日又逮捕負責聯繫的蔡姓男子，蔡男還藏匿贓款，檢方今天聲押獲准。

檢警調查，蔡男擔任虛擬貨幣（泰達幣）交易中間人，聯繫曾經交易泰達幣的25歲陳男，並相約4月10日凌晨在嘉義市湖子內重劃區交易面交，陳男在現場將新台幣200多萬元交給賣家樓姓男子等人，隨即遭在場其中1名男子朝臉部噴辣椒水，樓男等人並準備駕車逃逸。

陳男不甘鉅款被搶走，趴在汽車引擎蓋上阻擋犯嫌逃逸，最後在湖美三路與健康九路口被疾駛右轉的汽車甩到馬路上受重傷，消防局據報到場，將受重傷陳男送醫急救，持續搶救至4月21日，因病情惡化，宣告不治。

嘉義市警察局第一分局據報組專案小組偵辦，陸續逮捕樓姓男子、邱姓男子、羅姓男子、吳姓女子及紀姓男子到案，檢方複訊後，除了吳女請回外，其他4人皆向嘉義地方法院聲請羈押。

嘉義地方法院表示，羅男是借用樓男等人辣椒水，且未被告知犯案計畫內容，羅男於強盜案發生後到場，難以認為羅男涉及強盜命案，予以請回；其餘3人因犯罪嫌疑重大，且有共犯在逃，有串證之虞，均裁定羈押。

檢警調查過程中，發現負責聯繫陳男交易的蔡男涉有重嫌，警方於4日晚上拘提蔡男到案，警訊後，5日移送嘉義地檢署偵辦，因仍有共犯尚未到案，仍有串證之虞，檢方複訊後，向嘉義地方法院聲請羈押。

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嘉義地院指出，蔡男涉及刑法結夥3人以上攜帶凶器強盜致死罪，犯罪嫌疑重大，且蔡男對於如何與死者陳男交易，均語焉不詳，說詞避重就輕，加上蔡男事後又依樓男等人請求前去拿取並藏匿贓款，也有收受部分贓款，可見蔡男參與犯罪程度重大，因此裁定羈押禁見。

嘉義地檢署表示，因樓男等3人遭羈押將屆2個月，承辦檢察官已向嘉義地方法院聲請延押2個月。（編輯：陳仁華）1130606