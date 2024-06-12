黑幫自美進口包裹暗藏大麻花 刑事局逮7嫌送辦

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（中央社記者黃麗芸台北12日電）由幫派成員策劃的運毒集團自美國寄送大麻花毒包裹來台，利用聖誕節飾品名義將毒品藏於桶狀真空包裝袋內，刑事局日前接獲關務署通報，循線於新北市逮主嫌林男等7人送辦。

警政署刑事局今天舉行破案記者會，偵查第三大隊第2隊長陳彥宇表示，去年12月中接獲財政部關務署通報，指自美國寄送來台的聖誕節飾品包裹內有毒品，經查其內的「桶狀真空包裝袋」內藏有第二級毒品大麻花，總毛重16.04公斤，市價約為新台幣5000萬元。

全案報請台北地檢署指揮，並組專案小組深入追查。

警方調查發現，此運毒集團是由幫派介入策劃，再指揮旗下成員分工進行運輸，利用轉手方式領取毒包裹，以躲避警方查緝。

集團先利用癌末病患邱男擔任毒品包裹收件人，因邱男臨時有狀況無法領件，便改由29歲周男代領，隨後再找接運毒品上手的「雙北結拜聯盟」成員34歲江男和42歲詹男，將毒包裹載運至詹男開設於新北市新店區的裝潢公司內置放。

專案小組見時機成熟，於去年12月20日當場逮捕周男、江男和詹男，以及到現地場勘的52歲郭男（同樣為癌末患者）。

經彙整情資進一步分析，溯源查出幕後主嫌和其他共犯，陸續於去年12月21日、今年1月13日拘提幕後金主35歲林男，以及居中聯繫人44歲曾男、規劃者天道盟成員46歲黃男。

據悉，全案規劃、商討走私毒品者，主要為周男、黃男和郭男。

全案詢後將林男等7嫌（不包含邱男），依違反毒品危害防制條例及組織犯罪防制條例移請台北地檢署偵辦。除了詹男以5萬元交保外，其餘6嫌都羈押禁見。（編輯：方沛清）1130612