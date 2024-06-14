法國除毛蠟網購包裹藏上千萬毒品 檢調逮3人送辦

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（中央社記者洪學廣高雄14日電）調查局接獲海關通報有毒品將以國際購物名義輸入，海關清查在法國除毛蠟罐包裹內搜出市值千萬愷他命，經溯源在高雄逮捕周姓犯嫌等3人，並起獲改造衝鋒槍，周男聲押獲准。

調查局高雄市調查處上月接獲關務署台北關情資通報，近期有不法分子以國際網路購物名義，夾帶運輸第3級毒品愷他命入境。經海關清查鎖定5月8日自法國進口的罐裝除毛臘包裹，以X光儀器檢查發現異常，查獲其中夾藏大量白色粉末，數量約8.24公斤，現場復以拉曼檢測儀檢驗，確認屬第3級毒品愷他命。

檢調單位上月16日會同高雄市政府警察局刑事警察大隊組成專案小組，於包裹派送時，當場以現行犯逮捕取貨嫌疑人周男，經橋頭地檢署檢察官複訊後向橋頭地方法院聲押獲准。

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專案小組經持續向上溯源，上月底又在高雄市一處大樓內破獲集團據點，並拘提另2名嫌疑人到案，現場查扣改造衝鋒槍1支、改造短槍3支、開山刀2把、愷他命1包、K盤4個、人頭手機15支、手銬1副等犯罪工具。

高雄市調處今天上午發布新聞稿指出，此集團覬覦走私愷他命毒品來台販售暴利，以此案查獲的愷他命毛重逾8公斤來看，價值新台幣上千萬元，利用國際網路在托運包裹中藏匿大量愷他命毒品企圖闖關，並擁槍自重，對於社會治安造成危害，幸由專案小組聯手即時緝獲，避免民眾身心遭受毒品殘害。（編輯：謝雅竹）1130614