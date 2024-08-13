台中詐團拘禁毆打被害人致死 二審維持原判

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（中央社記者蘇木春台中13日電）詐團劉姓男子等人，對林姓被害人拘禁並毆打致死，被稱為「台版柬埔寨案」，台中地院一審判處4人16年6月至10年6月不等徒刑，經上訴台中高分院審理，今天宣判維持原判，可上訴。

依據檢方起訴書指出，劉男、鄭男、任男與黃男等人，加入以詐術為手段，取用並控制他人金融帳戶的犯罪組織集團，被害人林男於民國111年12月6日，在本案詐騙集團不詳成員掌控下，於金融機構辦理金融帳戶網路銀行帳戶及密碼後，交付集團使用。

接著林男由劉男、任男，帶往集團位於台中市北屯區瀋陽路據點監控，林男於隔日凌晨1時55分，遭據點內黃男、鄭男與楊姓少年摀嘴、上手銬與腳鐐等行為壓制，林男因驚恐抗拒、掙扎與喊叫。

劉男與任男隨即加入一同壓制林男，並輪流持手銬、棍棒毆打林男頭部及背部，造成林男受有多處瘀傷，皮下組織及肌肉組織出血，終因腦損傷而死亡；案經檢方偵辦後，將劉男等4人依殺人罪嫌起訴，楊姓少年則交由少年法庭處理。

案經台中地院職業法官與國民法官組成的合議庭審理後，今年2月間改依重傷害致死罪，判處4人16年6月至10年6月不等徒刑。

全案經上訴台灣高等法院台中分院審理，合議庭認為，原審已敘明劉男等4人構成重傷害致死罪，並無違背經驗法則或論理法則，均無任何違誤或不當之處，且上訴亦均無理由。

台中高分院今天宣判，上訴均駁回、維持原判，全案可上訴。（編輯：郭諭儒）1130813