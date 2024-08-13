代操基金提前跟單牟利2.7億 6前基金經理人遭訴

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（中央社記者高華謙新北13日電）分屬國泰、富邦、復華與保德信投信公司6名前基金經理人涉利用代操基金機會以親友等人頭戶提前跟單，牟利約新台幣2.7億元。新北地檢署依違反證券投資信託及顧問法等罪起訴6人。

新北地檢署調查，林男、賴男、李男、吳男、莊女、賴男等6人曾分別在國泰、富邦、復華與保德信投信公司擔任基金經理人，負責操盤、決定下單標的，因此可以預先得知要交易哪些股票。

新北地檢署調查，這6人利用參與晨會、績效檢討會議等內部會議，得知核心股票納入基金標的股票池的結果後，藉人頭帳戶提前買賣中鴻鋼鐵、長榮海運、台塑、儒鴻、亞洲水泥等上市櫃股票，再以基金或投資帳戶買進或賣出與人頭帳戶所買賣的相同股票牟利。

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新北檢估算，以林男獲利約2億4528萬元最高，其次依序為賴男約1317萬餘元、李男約883萬餘元、另名賴男約516萬元、吳男約399萬元、莊女約79萬元，總計約2億7000餘萬元。

新北地檢署偵查終結，依違反證券投資信託及顧問法損害證券投資信託基金資產、洗錢防制法、刑法背信等罪嫌起訴6人，並建請法官審酌投資信託事業是具高度誠信事業，6名被告都受過高等教育，卻未恪遵專業經理人準則，導致投信公司受有重大經濟利益損害及商譽損失，所犯情節重大，若6人都在審理中自白犯行並繳交犯罪所得，請量予適當刑度。（編輯：方沛清）1130813