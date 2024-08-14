德籍教授柯尼哲花蓮失蹤 警方7度搜索未尋獲

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（中央社記者張祈花蓮縣14日電）德國教授柯尼哲3月下旬在台灣出差期間失蹤，家屬質疑警方延誤救援。花蓮警方今天說明，獲報當天就調查鎖定位置，因0403地震暫緩，經7次搜索仍沒有尋獲，絕無延誤救援。

2024年3月，57歲柯尼哲（Ralf Klausnitzer）應淡江大學邀請，來台進行學術交流與大師講座，台北工作結束後，柯尼哲前往花蓮旅遊，從此就失去聯繫，直到未按計劃搭上返德班機，淡江大學4月2日向警方報案。

花蓮縣警局外事科長陳奕彣今天指出，4月2日獲報後，當天就到柯尼哲入住旅宿調查，根據現場留下的電腦及旅遊資訊，推測可能是到太魯閣旅遊。

陳奕彣說，經調閱公車監視器，發現3月26日上午7時50分柯尼哲搭乘310「台灣好行」太魯閣線，9時4分在天祥站下車。原訂隔天一早上山搜尋，但發生0403地震，太魯閣聯外道路、電力及通訊中斷，搜救任務被迫暫緩。

中橫公路搶通、電力恢復後，警方前往天祥地區取得沿途監視器畫面，發現柯尼哲3月26日上午9時27分進入祥德寺、9時47分離開祥德寺，就再也沒有相關畫面，也沒有搭車返回市區。

警消根據最後影像及手機通訊定位，確認柯尼哲只有在天祥地區活動，4月至5月間在天祥地區進行民宅探訪、沿途搜尋，分析可能位置及路線，進行7次搜尋行動。

陳奕彣說，每次搜救行動維持5至6小時，也出動無人機進行立霧溪河床及影像探勘等，都沒有發現柯尼哲身影。

德國教授柯尼哲（Ralf Klausnitzer）3月下旬在台灣出差期間失蹤，至今仍未尋獲，警方調查最後身影在太魯閣國家公園天祥地區，5月曾公布柯尼哲搭乘公車旅遊的身影。（新城警分局提供）中央社記者張祈傳真 113年8月14日

新城警分局於5月發布柯尼哲相關影像，呼籲民眾若有任何線索可提供警方，將立刻重啟搜索。陳奕彣說，發布至今，沒有收到任何民眾提供線索。

對於柯尼哲的父母向媒體投書，兒子失蹤隔日，下榻旅館就發現他不見了，卻沒有立即展開調查，直到4月2日經淡江大學報案後，才展開搜索行動等。陳奕彣說，4月2日獲報後當天就啟動調查，沒有延誤救援。

陳奕彣說，當時獲報只知道柯尼哲在花蓮，警方根據遺留在旅宿的電腦搜尋紀錄及旅遊資訊，才確認柯尼哲的旅遊計畫及4月1日的返德班機時間；在德國在台協會協助下，將電腦變更成中文作業系統，也是為了尋找更多線索。

陳奕彣說，6月9日柯尼哲的2名兒子有到花蓮，當時協助入住旅宿、前往太魯閣地區等，因還有餘震、土石流等災情，往天祥地區道路仍在管制中，基於安全考量，只安排太魯閣口、砂卡礑步道等，家屬也都能理解。

至於家屬指控反覆進行不必要的DNA採集程序、過程大笑拍照等。陳奕彣說，採集DNA必須經家屬簽署同意，為慎重避免採集失敗，進行多次唾液採檢，相信這是嚴肅的場合，員警不會出現嘻笑的行為。

陳奕彣說，雖然目前已經過了黃金救援時間，已依照失蹤人口處理，後續仍有請太魯閣國家公園管理處、轄區警方持續追蹤，民眾若有相關線索，也務必提供警方以利搜救進行。（編輯：李淑華）1130814

在台失聯的柯尼哲為德國知名學者，專注於陰謀論在公共對話領域、媒體與文學中的表現形式，近年全球假訊息肆虐，柯尼哲的學術專業受重視，在週報「星期五」（der Freitag）和YouTube上都可以見到他深度解析的專欄與影片。中央社記者林尚縈柏林攝 113年8月13日

德國教授柯尼哲3月下旬在台灣出差期間失蹤，花蓮警方獲報後，根據監視器畫面及手機定位鎖定在太魯閣國家公園天祥地區，與消防隊、太管處等單位進行7次搜索，至今仍沒有尋獲。（新城警分局提供）中央社記者張祈傳真 113年8月14日