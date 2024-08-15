本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

嘉市湖子內重劃區車禍3傷 里長：事故多盼改善

2024/8/15 15:13（8/15 15:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
嘉義市湖子內重劃區15日發生一起民間救護車與自小客車車禍事故，造成3人受傷送醫，2名駕駛皆無酒駕，確切事故原因尚待進一步釐清。中央社記者黃國芳攝 113年8月15日
嘉義市湖子內重劃區15日發生一起民間救護車與自小客車車禍事故，造成3人受傷送醫，2名駕駛皆無酒駕，確切事故原因尚待進一步釐清。中央社記者黃國芳攝 113年8月15日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市15日電）嘉義市湖子內重劃區今天發生民間救護車與汽車事故，造成3名男子受傷送醫，2駕駛無酒駕；當地湖內里長黃正一表示，重劃區的湖子內路車流量大，已發生多起事故，盼能改善。

嘉義市消防局於上午10時57分據報，指重劃區的湖子內路與健康12路路口發生車禍，救護人車趕抵，發現為民間救護車與汽車發生碰撞事故，現場有3名男子受傷。

消防局指出，民間救護車上有2人、無病患，均意識清楚，背部、胸部及肢體疼痛。另1部自小客車駕駛意識清楚、胸部及肢體疼痛，均送醫治療，相關肇責交由警方調查釐清。

嘉義市警察局表示，王姓男子駕駛自小客車沿著健康12路由西往東行駛，在行經湖子內路口，與蔡姓男子駕駛的民間救護車擦撞，2車的車頭變形、零件散落四處，真正事故原因需進一步釐清。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

黃正一告訴中央社記者，湖子內重劃區規劃道路多又筆直，尤其湖子內路是通往台82線東西向快速公路的主要道路，車流量大，因民眾行駛速度快，在重劃區已造成多起車禍事故，部分路段還發生死亡車禍，籲請民眾行駛重劃區路段，應減速並注意左右來車，避免發生危險，也希望相關單位能提出辦法解決。

嘉義市警察局交通隊長黃國欽指出，近期已安排與嘉義市交通處前往重劃區道路會勘，將研議部分路段需加強標線、標誌的改善，另外，也會在常發生事故路段不定時放置移動式測速器，以減少事故的發生。（編輯：黃世雅）1130815

#車禍
#黃國欽
#嘉義市
#嘉義市消防局
#嘉義市警察局
#台82線
#黃正一
黃正一
嘉義市豪雨不斷低窪區淹水 疏散27人、1人失溫
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.101
更多編輯台推薦新聞：