本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專訪／索羅門議員：索國政府受制北京意志推一中原則 非常悲哀
首頁 / 社會
選罷法
新聞專題
選罷法1/39
首頁 / 社會

涉指示網軍抹黑吳秉叡 新北議長蔣根煌兒子蔣欣璋等4人遭訴

2024/8/16 10:07（8/16 10:39 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國民黨新北市議長蔣根煌的兒子蔣欣璋（圖），於112年選舉期間涉嫌指示網軍散布對手的不實言論。（中央社檔案照片）
國民黨新北市議長蔣根煌的兒子蔣欣璋（圖），於112年選舉期間涉嫌指示網軍散布對手的不實言論。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北16日電）國民黨新北市議長蔣根煌的兒子蔣欣璋，於去年立法委員選舉期間涉嫌指示網軍散布對手的不實言論。台北地檢署今天偵查終結，依違反公職人員選罷法起訴蔣欣璋等4人。

檢調獲報，蔣欣璋涉嫌指示行銷公司於去年競選期間，於社群平台Dcard發布標題「立委老闆，是時候該面對我了吧？」的匿名文章，內容控訴新北市某立委性侵女性實習生，藉此文章影射民進黨立委吳秉叡涉犯妨害性自主罪。

台北地檢署今年4月間指揮刑事局、法務部調查局資安工作站發動第1波搜索行動，並聲押禁見發布文章的蕭男獲准。6月間展開第2波搜索行動，兵分5路搜索蔣欣璋住處等地，並約談涉案的蔣欣璋等人到案。

檢察官複訊後，認為行銷公司負責人洪男犯罪嫌疑重大，有勾串證之虞，因此向台北地方法院聲押禁見洪男獲准；蔣欣璋則以新台幣100萬元交保。北檢今天依違反公職人員選舉罷免法起訴蔣欣璋等4人。（編輯：陳政偉）1130816

#台北地檢署
#吳秉叡
#新北市
#蔣根煌
#選罷法
#北檢
#民進黨
#刑事局
#國民黨
#蔣欣璋
延伸閱讀
新北議長蔣根煌兒子蔣欣璋大選涉指示網軍抹黑 檢諭令100萬交保2網軍疑助蔣欣璋抹黑 也曾攻擊柯文哲、黃瓊慧曾玟學質疑身分是房東或毒窟老闆 邱鎮軍：抹黑張廖萬堅控文宣抹黑提告 廖偉翔：事實有憑有據
蔣欣璋
北檢偵辦蔣欣璋涉違選罷法案 聲押洪姓共犯獲准新北議長兒子蔣欣璋涉案交保 侯友宜：尊重司法
蔣根煌
前瞻經費補助 新北幸福停車場啟用免費停1個月男涉冒名新北議長姻親詐騙 蔣根煌籲民眾勿受騙
選罷法
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
選罷法修法藍白挾人數優勢 罷免連署附身分證影本條款逕付二讀
172.30.142.31
更多編輯台推薦新聞：