涉指示網軍抹黑吳秉叡 新北議長蔣根煌兒子蔣欣璋等4人遭訴

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（中央社記者林長順台北16日電）國民黨新北市議長蔣根煌的兒子蔣欣璋，於去年立法委員選舉期間涉嫌指示網軍散布對手的不實言論。台北地檢署今天偵查終結，依違反公職人員選罷法起訴蔣欣璋等4人。

檢調獲報，蔣欣璋涉嫌指示行銷公司於去年競選期間，於社群平台Dcard發布標題「立委老闆，是時候該面對我了吧？」的匿名文章，內容控訴新北市某立委性侵女性實習生，藉此文章影射民進黨立委吳秉叡涉犯妨害性自主罪。

台北地檢署今年4月間指揮刑事局、法務部調查局資安工作站發動第1波搜索行動，並聲押禁見發布文章的蕭男獲准。6月間展開第2波搜索行動，兵分5路搜索蔣欣璋住處等地，並約談涉案的蔣欣璋等人到案。

檢察官複訊後，認為行銷公司負責人洪男犯罪嫌疑重大，有勾串證之虞，因此向台北地方法院聲押禁見洪男獲准；蔣欣璋則以新台幣100萬元交保。北檢今天依違反公職人員選舉罷免法起訴蔣欣璋等4人。（編輯：陳政偉）1130816