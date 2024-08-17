環河快速道路匝道掉落小石塊 1車遭砸玻璃毀損

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（中央社記者劉建邦、陳昱婷台北17日電）洪姓男子今天開車經環河南路1段附近，忽然遭環河快速道路匝道圍牆掉落小石塊砸中車輛，導致前擋風玻璃等處損壞，北市新工處說，已處理將與車主討論後續事宜。

台北市警方下午近3時獲報，環河南路1段附近有車輛疑被高空掉落石塊砸中，導致車損，幸無人受傷，派員到場發現，1輛白色車輛引擎蓋凹陷、擋風玻璃碎裂，且附近路面有小石塊。

警方初步調查發現，38歲洪男開車行經環河南路1段附近，上方環河快速道路匝道圍牆忽然有小石塊掉落，剛好擊中車輛，通知相關單位到場查處；台北市新建工程處在下午3時50分派員到場查看了解狀況。

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新工處指出，有關落石掉落砸中民眾車輛擋風玻璃，巡查員獲報就至現場了解處理，此區為環河快速道路銜接洛陽停車場匝道段，並在7月10日、11日通知外包廠商處理敲除剝裂混凝土。

新工處表示，此次掉落石塊是匝道未包覆區域，應近期常有地震，可能造成石塊掉落，已通知廠商進場處理剝裂區域混凝土，後續會辦理改善加固作業，並聯繫車主討論處理事宜。（編輯： 方沛清）1130817