員林清潔隊員收垃圾被毆傷 市公所提告維護公權力

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（中央社記者吳哲豪彰化19日電）彰化員林市公所清潔隊收運垃圾時，有婦人不滿清潔隊暫不收保麗龍，將保麗龍砸向楊姓清潔隊員，雙方口角，婦人兒子見狀持棍棒椅子毆傷楊員，市公所今天提告，以維公權力。

彰化縣環保局今年7月起加強稽查垃圾分類措施，凡不符分類規定，垃圾車都不准進溪州焚化爐，各鄉鎮市清潔隊收運垃圾時也要求民眾遵守分類規定，先前溪湖鎮公所有清潔隊員在收運垃圾時被辱罵三字經，因此提告。

員林市公所清潔隊今天指出，楊姓清潔隊員8月17日在員林市山腳路收運垃圾時，發現有社區丟棄大量保麗龍，由於垃圾及回收物太多，楊姓隊員與社區管理員協商，詢問管理員能否明天再丟保麗龍，緩解資源回收車載運壓力。

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當楊姓隊員與管理員在溝通時，一名婦人突然拿保麗龍砸向清潔隊員，楊姓隊員詢問婦人為何要丟保麗龍，2人發生口角，婦人兒子見狀持棍棒及椅子，衝上資源回收車毆打楊姓隊員，造成楊員多處擦挫傷，直到楊員打電話報警，婦人兒子才離開。

員林市長游振雄接受媒體聯訪時說，清潔隊員執行公務時，應得到民眾理解與尊重，公所已決定提告，維護公權力不受挑戰，也呼籲社會大眾，理性面對政府政策，共同維護社區環境整潔與和諧。（編輯：陳仁華）1130819