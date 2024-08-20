賴品妤控中天記者做假新聞挨告妨害名譽 不起訴

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（中央社記者謝幸恩台北20日電）前民進黨立委賴品妤去年因中天記者跟追、採訪其父親賴勁麟與雲豹能源的事宜，指控記者撞倒她並製造假新聞，隨後遭中天及這名記者提告妨害名譽。北檢今天把賴品妤不起訴處分。

台北地檢署不起訴處分指出，賴品妤於民國112年8月24日出席台灣眼科醫學會記者會，會後遭中天新聞林姓男記者追問其父親賴勁麟與雲豹能源公司的相關問題，雙方在過程中發生推擠及口角。

事後，賴品妤在臉書（Facebook）發文，表示作為民意代表，百分之百尊重媒體的監督，並公開接受檢驗；已經在公開受訪及記者會詳盡說明相關事宜，但近期仍遭到特定人士不實抹黑。

賴品妤在文章中提到，中天記者跳針提問相同問題，並持續尾隨、騷擾，甚至進行肢體碰觸，導致她在無路可走的狀況下摔倒；這已經不是正常的新聞媒體，而是利用製造混亂、尾隨吆喝自行創造新聞的媒體製造業。

中天新聞、林姓男記者認為，賴品妤的言論損害了他們的名譽及社會評價，因此提告加重誹謗等罪。

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檢察官偵查後認為，中天與林姓男記者曾多次報導賴勁麟與雲豹能源的相關新聞，因此多次以緊迫方式跟追、採訪賴品妤，導致當天賴品妤撞到麥克風架；賴品妤認為這起事件是由於記者的追訪所引發，因此發文描述自身經歷。

此外，檢察官指出，賴品妤主觀認為中天就賴勁麟與雲豹能源的相關報導內容與事實不符，難認逾越合理評論範圍，認定罪嫌不足，今天予以不起訴處分。（編輯：張銘坤）1130820