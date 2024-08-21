延誤轉院致婦人失能 醫院與醫師連帶賠605萬確定

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（中央社記者謝幸恩台北21日電）周姓婦人到屏東縣迦樂醫院就醫期間因抽蓄、高燒情況未及時轉院，導致失能、長期臥床，家屬提告求償。最高法院日前判決院方及醫師須連帶賠償新台幣605萬餘元確定。

一審屏東地方法院判決指出，周婦因精神疾病於民國107年6月7日入院，由龍姓院長及邱姓醫師先後擔任專責醫師；6月26日清晨4時許，院方通知周婦的女兒，告知周婦出現抽蓄、高燒現象，須立即轉院救治。

周婦的女兒隨即前往接收轉院的醫院等候，但直到上午9時許周婦才被送抵。經此醫院判斷後，周婦再度被轉至另一家醫院急救，診斷為腦膜腦炎合併癲癇，並被送入加護病房治療。周婦因認知功能喪失，無法自理生活，需長期臥床照護。

周婦的女兒認為迦樂醫院延誤救治，向院方及邱姓醫師求償新台幣624萬餘元。

龍姓院長及邱姓醫師指出，周婦當時並無急重症，僅需依照一般轉院程序，因救護車公司位於市區，派車到院需要時間，當天上午8時45分已完成轉院，並無延誤。

一審依據衛生福利部醫事審議委員會的鑑定報告，認定龍姓院長及邱姓醫師安排轉院的過程延宕，未符合醫療常規，並與周婦所受損害有因果關係；此外，院方則未盡到對僱用人的監督注意義務。

一審判決院方應與邱姓醫師連帶賠償554萬餘元。案經院方與邱姓醫師上訴，二審由台灣高等法院高雄高分院審理。

二審認為，雙方對膳食費用有爭執，但此筆費用屬於醫療單據記載的管灌費，屬於必要支出，因此改判院方應與邱姓醫師須連帶賠償605萬餘元。

院方不服判決，再度上訴，最高法院認為二審判決無違誤，日前駁回上訴，全案確定。（編輯：李淑華）1130821