屏東縣議員張振亮賄選判刑8月定讞 檢啟動防逃

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（中央社記者謝幸恩台北22日電）屏東縣議員張振亮被查出以30萬元委由友人企圖賄選，一審獲判無罪，二審改判處有期徒刑8月，昨天最高法院駁回上訴定讞，並通知檢方啟動防逃機制。

判決指出，張振亮於民國111年間參選屏東縣第2選區縣議員，並於10月20日晚間在屏東縣高樹鄉一處鐵皮屋內交付新台幣30萬元給江姓友人，藉由江男過去擔任鄉民代表和公所秘書的職務人脈，企圖行賄選民。

然而，江男在行賄前將賄款藏於農地工寮內，隨後遭到檢調人員搜索查獲，全案因此曝光。

一審屏東地方法院認為，江男對賄款用途有「給樁腳」、「讓江男自行處理」、「辦說明會」等不同版本，難認江男有受張振亮委託行賄的意圖，檢方也未提出足夠的補強證據，因此判決張振亮無罪。

檢方不服上訴，二審由台灣高等法院高雄高分院審理。二審則認為，張振亮交付賄款後，雙方長達1個月的時間內並未準備或討論說明會，認定張振亮與江男有預備賄選的犯行，因此撤銷判決，改判張振亮8月徒刑，褫奪公權3年。

案經張振亮提起上訴，最高法院認為，二審判決調查完備，昨天駁回上訴，全案定讞，並通知檢方啟動防逃機制。（編輯：張銘坤）1130822