涉以查獲毒品養線民 北市員警遭起訴

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（中央社記者林長順台北22日電）北市信義警分局六張犁派出所涂姓員警涉嫌以查獲的毒品咖啡包等，與線民交換線索協助查緝毒販等違法事證，北檢今天依違反貪污治罪條例、個資法等罪起訴涂姓員警及李姓線民。

台北市警察局信義分局偵辦毒品案發現，六張犁派出所提報資料有缺失，經查發現涂姓員警勾結線民，用查獲的毒品咖啡包、K他命當代價，跟線民交換線索，協助查緝毒販。信義分局掌握線索後，主動自檢清查，並報台北地檢署指揮偵辦。

檢方調查，涂姓員警於民國111年7月、9月間多次登入「警政署車籍資訊系統」，查詢4輛機車的車籍資料，交給李姓線民，另於去年7月間將一宗毒品案卷宗內羅姓被告父母的戶政資料拍照後交給李姓線民。

檢方查出，涂姓員警為了追求毒品案件查緝績效，與李姓線民商議，2人佯裝買家，透過網際網路尋找潛在販毒者。去年5月間，2人與販毒者許姓男子相約見面後，涂姓員警與在場員警以現行犯逮捕許男，涂姓員警、李姓線民趁著將許男車輛開走期間，侵占24包K他命及25包毒品咖啡包。

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檢方表示，涂姓員警、李姓線民於去年7月間又以同樣方式約出賴姓男子與其羅姓女友，2人喬裝買家與賴姓男子、羅姓女子交談時，其他員警以販毒現行犯逮捕賴姓男子、羅姓女子。涂姓員警、李姓線民趁著將賴姓男子、羅姓女子的車輛開走之際，侵占車上177包毒品咖啡包。

台北地檢署今天偵查終結，依貪污治罪條例侵占職務上持有非公用私有財物罪、違反個人資料保護法、刑法洩密、偽造文書等罪，起訴涂姓員警及李姓線民。（編輯：李錫璋）1130822