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台中9月大男嬰疑遭父虐死 檢解剖遺體釐清死因

2024/8/27 15:13
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（中央社記者蘇木春台中27日電）台中1名9個月大男嬰日前無呼吸心跳送醫不治，男嬰父母原聲稱是趴睡造成窒息，事後父親廖姓男子才坦承毆打兒子，遭檢方聲押獲准。檢方今天解剖遺體，並採檢體送驗以釐清死因。

台灣台中地方檢察署今天表示，檢方會同法醫於台中崇德殯儀館解剖男嬰遺體，並採集相關檢體送驗，以釐清男嬰死因。

男嬰的母親甘姓女子今天向媒體表示，孩子都還來不及長大，甚至沒聽過兒子叫媽媽，男嬰只是因為長牙期哭鬧，就遭前夫施暴。案發當天可能她睡太熟，並不知道前夫動手，希望前夫能好好反省，這也是他的孩子。

台中市政府警察局第三分局22日下午5時57分獲報，東區某民宅內有男嬰無呼吸心跳，救護人員到場後緊急送往醫院救治，但到院急救後仍不治。

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醫療人員發現男嬰身上有疑瘀青不明外傷，通報警方，經第三分局組專案小組調查，調閱各項事證，帶回男嬰的父母27歲廖男及23歲甘女分別詢問。

2人面對警方調查時，起初都供稱男嬰趴睡造成窒息，直到警方指出男嬰傷勢，廖男才坦承兒子哭鬧，他一時失控徒手及以玩具毆打男嬰，事後發現男嬰無呼吸心跳，趕忙送醫。全案經檢方偵訊後，將廖男依重傷害致死等罪嫌，向法院聲請羈押禁見獲准。（編輯：李淑華）1130827

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#台中市政府警察局第三分局
廖男才
台中9月大男嬰疑遭虐死 父遭收押禁見
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