違法助郭台銘連署判4年 周典論：上訴捍衛清白

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（中央社記者黃郁菁屏東縣27日電）國民黨籍屏東縣議長周典論涉以新台幣500萬元助郭台銘總統連署案，屏東地方法院今天宣布判刑4年有期徒刑，併科罰金500萬元；周典論表示，將上訴捍衛清白。

屏東地院新聞稿表示，周典論共同犯總統副總統選舉罷免法對連署人交付賄賂使其為特定被連署人連署罪，處有期徒刑4年，併科罰金500萬元，罰金得易服勞役，褫奪公權6年。沒收賄賂493萬200元、周典論所有手機1支及空白連署書1本，全案可上訴。

屏東地院說明，周典論辯稱所交付款項是要推動連署人事、行政費用，卻告知潮州鎮長周品全須負責至少1萬份連署書，且向周品全、陳亮源等人表示可以老鼠會方式拉人，並例示10份連署書5000元，可見已有明確指示用金錢換取連署書。再者，當時郭台銘、賴佩霞暫無選舉造勢需求，周典論仍交付高達500萬元現金給周品全等人運用，可以認定並非單純用以支付連署人事、行政費用。

屏東地院指出，周典論位居地方民意代表之首，無視法律禁令，妨害總統副總統選舉連署公正性，戕害民主政治健全發展，預計可用以交付賄賂達500萬元，但最終募得連署書不多等犯罪情節，以及被告位居主謀及提供資金角色，犯後否認犯行態度，與素行紀錄、智識程度、家庭生活及經濟狀況等，依上述情狀量處。

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周典論書面回應，對於屏東地院判決結果感到遺憾，檢調將工作費用，當成是購買連署書的費用來辦，以及檢調偵辦內容中出現「上面指示」等對話內容，引發各界聯想，致使檢調偵辦意圖倍受質疑。深信台灣司法仍是公平、公正的，將委請律師提出上訴，捍衛自己清白，也相信司法最後一定能還予公道。

周典論去年9月在新園鄉住處，陸續交付共500萬元給周品全，檢方去年12月偵辦起訴，收押逾7個月才在今年7月裁定以150萬元交保。期間家屬多次表達不符比例原則。今天判決結果出爐，周典論女兒周芸均接受媒體聯訪表示，「判決不公平」。（編輯：郭諭儒）1130827