周杰倫演唱會黃牛票一張逾4萬元 北市警逮捕18歲學生

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（中央社記者劉建邦台北25日電）台北市刑警大隊今天表示，針對黃牛販售周杰倫大巨蛋演唱會門票案，已查獲38件40人，包含1名黃姓學生，以4萬餘元對外兜售門票，警詢後依文化創意產業發展法函送主管機關裁罰。

網路社群平台近期出現高價出售周杰倫在台北大巨蛋舉辦演唱會門票，許多無法買到門票的民眾感到不滿與失望。刑事局及台北市警察局刑警大隊昨天聯手破獲販售黃牛票集團的劉姓夫妻，警詢後把劉姓男子及其張姓妻子移送檢方偵辦。台北地方檢察署訊後聲押劉男，諭令張女新台幣20萬元交保。

台北市刑警大隊今天表示，專案小組持續查察掃蕩黃牛票，經統計，從23日至25日中午止，已查獲38件40人到案及268組演唱會取票序號，並發現一名18歲黃姓學生透過網路公開販售周杰倫演唱會門票。

警方查出，已搶到周杰倫演唱會門票的18歲黃姓學生，得知演唱會門票完售，事後透過網路張貼有門票訊息，並稱原價為5880元，最後與網友談妥用4萬880元成交。

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北市刑大掌握線索後前往查緝，在台北市大同區逮捕準備交易的黃姓男學生，黃男配合偵辦被帶回警局偵訊；他供稱，原本是想與女友前往看演唱會，期間多搶購到1張門票，才想賣掉門票換現金。

北市刑大警詢後依違反文化創意產業發展法把黃姓男子函送主管機關裁罰。警方說，文化創意產業發展法規定，民眾若把藝文表演票券以超過票面金額或定價販售，可按票券張數，由主管機關依據票面金額或定價10倍至50倍進行裁罰。（編輯：李錫璋）1131025