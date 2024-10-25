太魯閣3起山域事故 氣候不佳救援困難

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（中央社記者張祈花蓮縣25日電）颱風潭美外圍環流影響，東部山區出現強陣風及豪大雨，太魯閣發生3起救援案，1件女山友摔傷已救下山，北鞍營地1人腹痛、南湖大山1人失溫，因天候狀況不佳，仍在等待救援。

1名女山友昨天獨自攀羊頭山，因摔倒行動不便，在鋸東山屋求援。花蓮縣消防局第一大隊昨天出動地面部隊，今天上午接觸女山友後陪同撤退下山。

1名女領隊與2名隊員攀奇萊東稜線，23日女領隊下腹痛、無法行走，在北鞍山屋求援。花蓮縣消防局第一大隊指出，申請空勤直升機救援，因天候不佳無法下降，地面部隊10人同步出動，需行經斷崖路段才能抵達，且山區風雨大，影響進度，最快要27日才能接觸患者。

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太魯閣國家公園管理處指出，第3起山域事故為南湖山屋協作昨天凌晨通報，1女山友未在時間內回到山屋，高山協作出動摸黑找人，尋獲時女子失溫嚴重，但空勤直升機出動2次，因天候狀況不佳無法完成吊掛，地面部隊仍在持續推進中。

太管處指出，目前2名山友在高山待援，天候不佳影響搜救進度，待援者也承受痛苦及不適，呼籲民眾，高山非郊山，行前務必做好體能訓練、備妥裝備並留意山區天氣變化。（編輯：郭諭儒）1131025