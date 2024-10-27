北鞍營地、南湖山屋山友不適待援 空勤吊掛送醫

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（中央社記者李先鳳花蓮縣27日電）近期天氣不穩，山友在山區發生急難需救助受天候影響，23日攀奇萊東稜在北鞍山屋、及南湖大山都有山友身體不適待援，今天天氣好轉，空勤直升機完成3人吊掛，載送下山就醫。

空中勤務總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊表示，昨天晚間接獲勤務指揮中心通知，北鞍營地隊伍一行3人，其中領隊55歲謝姓女子身體不適，腹部劇痛疑似腹膜炎，無法行走，狀況危急，與另一名同行56歲曾姓男子，呈現感冒、發燒、頭暈、肢體無力，急需救援。

另外，南湖大山有2人，其中58歲林姓女子因高山症發作，頭暈、喘氣、步履不穩，為顧及救援時效，申請空勤救援。

花蓮縣消防局第一大隊指出，接獲民眾報案後，出動3梯次共10名搜救人員前往救援，山區出現強陣風及豪大雨，搜救人員卡在奇萊東稜峭壁旁，今天上午天候好轉，由空勤直升機吊掛患者下山就醫。

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空勤直升機上午7時許完成北鞍營地2名患者吊掛上機，隨即到南湖山屋救援高山症患者，搭載病患後，於上午8時3分降落花蓮德興棒球場，由花蓮縣消防局救護車轉送醫院治療。

太魯閣國家公園管理處呼籲民眾，登山活動應審慎評估做好準備，山區因海拔、地形等因素，氣候變化迅速，山友應隨時注意天氣變化，行前備妥相關頭燈、雨具、保暖衣物等登山裝備，行進期間也應該隨時留心周遭環境變化及自身身體狀況。（編輯：李淑華）1131027