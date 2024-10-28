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戴瑋姍指板二運動場現狼蹤 誘孩童拍裸照

2024/10/28 12:47（10/28 13:56 更新）
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（中央社記者王鴻國新北28日電）民進黨議員戴瑋姍今天質詢指出，有男子在板二運動場，伺機誘拐孩童到暗處拍攝裸照等不雅照，引發家長恐慌；警局長廖訓誠表示，司法偵辦中；市長侯友宜表示，將加強巡邏。

新北市議會今天進行市政總質詢，民進黨議員戴瑋姍表示， 有1年輕男子長期出沒在板橋第2運動場，和現場運動的孩童及家長打成一片，等混熟後，再伺機誘拐孩子到暗處拍攝裸照等不雅照。

她表示，有家長5月間發現孩子和這名年輕男子網路聊天，竟發現男子持有他孩子的私密照片，才會向警方報案，但直到上週五，檢察官才開庭偵辦。

她表示，這個男子的手機裡面不是只有1個孩子的不雅照，而是還有其他人的裸照，因此，她希望侯友宜治安維護的螺絲不要鬆了，「給我們孩子一個優良生活的環境可以嗎？」

侯友宜表示，螺絲不會鬆，會努力繼續加油，未來將加強預防性的作為，包括增加警力巡邏及社區聯防。

新北市警察局長廖訓誠表示，可是這個案子已經在司法偵辦中，目前正由檢察官處理；目前已在運動場內設置兩個巡邏箱，警方會加強巡邏。（編輯：張銘坤）1131028

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民進黨議員戴瑋姍28日質詢指出，有男子在新北市板橋第二運動場，伺機誘拐孩童到暗處拍攝裸照等不雅照，引發家長恐慌；新北市警察局長廖訓誠（右2）表示，全案已司法偵辦中，警方將加強巡邏。右為市長侯友宜。中央社記者王鴻國攝 113年10月28日
民進黨議員戴瑋姍28日質詢指出，有男子在新北市板橋第二運動場，伺機誘拐孩童到暗處拍攝裸照等不雅照，引發家長恐慌；新北市警察局長廖訓誠（右2）表示，全案已司法偵辦中，警方將加強巡邏。右為市長侯友宜。中央社記者王鴻國攝 113年10月28日
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