新北公有電梯連續故障 侯友宜：找第三方鑑定並究責

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（中央社記者王鴻國新北28日電）繼新北殯儀館貨梯鋼索斷裂，板橋陸橋電梯昨天鋼索斷裂釀2傷事故，民進黨議員紛抨「有鬼咧」，要求徹底檢討以揪出內鬼；市長侯友宜表示，會找第三方公正單位鑑定並追究責任。

新北市議會今天進行市政總質詢，民進黨議員林秉宥、顏蔚慈、戴瑋姍、張錦豪等人，針對板橋萬聖節活動現場附近陸橋電梯發生鋼索斷裂意外進行聯合質詢。

顏蔚慈表示，新北是真的有鬼，真的令人覺得很驚恐。兩個電梯，一個在殯儀館、一個在萬聖節時發生，而且還在10月做完定期的檢修，卻仍發生鋼索斷裂的離譜的情況。她質疑有內鬼躲在市府內，這可能是人謀不臧的問題，要求徹查以揪出內鬼。

侯友宜表示，已下令2個月內完成所有公有場域電梯安全檢查，因為其實電梯10月17日才檢修過，那為什麼還會造成這個事件？那這問題出在哪裏？因此，那為什麼剛檢修過？還會發生事故。因此，問題到底在哪裏？「會做徹底的一個檢討」。

戴瑋姍表示，大家萬聖節都扮鬼，令人也擔心電梯有鬼，這個維修單位跟複檢單位都失靈，雙雙失效的。她質疑市府是否會撤換這兩家廠商嗎？會列入黑名單嗎？

侯友宜表示，會請第三方公正單位進行鑑定，要把事故原因找出來，等到鑑定報告出來的話，會追究相關的責任，至於相關的法律責任，市府也都會去追究。

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張錦豪詢及對傷者的照顧問題，侯友宜表示，政府會負起責任來，不管是照顧傷者的醫藥賠償，未來鑑定報告出來前，市府現階段會先負起責任，未來會要求應負責任的單位付出更高的賠償費用。

侯友宜在市政總質詢前接受媒體聯訪，他針對電梯事故強調，已責成所有的管理單位去了解整個電梯的維護跟管理，要求1個月內要完成鑑定報告，並在兩個月內針對公共領域的電梯全面安全跟複檢，來確保民眾使用電梯安全無虞。（編輯：張銘坤）1131028