恫嚇護理師帶凶器「我要殺豬」 莽男遭判刑4月

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（中央社記者王朝鈺基隆28日電）基隆市阮姓男子懷疑住院母親被林姓護理師欺負，對林女恫嚇身上帶凶器，「我要殺豬」（指對林姓護理師），法院審理時辯稱是開玩笑，法官認定辯詞推諉卸責，判處阮男4月徒刑。

基隆地檢署起訴書指出，阮男去年5月8日上午11時許，在基隆長庚醫院亞急性呼吸照護病房，對因病住院的母親所受到的照護方式有所不滿，與林女發生口角，阮男憤而上前作勢毆打林女，並恫嚇「樓下有帶兄弟及議員，身上有帶凶器，我要殺豬」等語。

一旁護理師見狀，趕緊上前阻擋阮男，但阮男仍有不甘，出腳猛力踹踢病房護理站辦公隔板，並出手橫掃撥亂辦公隔板桌上病歷文件，經保全制止報警處理，員警到場將阮男帶回警局偵辦。

基隆地檢署偵查後，依違反醫療法向基隆地方法院聲請簡易判決，檢方表示，阮男前案執行完畢1年3月內即再犯此案，足認阮男法律遵循意識仍有不足，對刑罰的感應力薄弱，建請法院依法加重刑責。

阮男在法院審理時不否認有聲請書所載的言詞及舉動，但矢口否認有恐嚇及違反醫療法犯意，辯稱是開玩笑的，法官認定阮男辯詞顯然事後推諉卸責。

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針對檢察官建請法院加重刑責，法官認為，審酌阮男構成累犯的前案為酒駕案件，與此案違反醫療法案件罪質並不相同、犯罪型態迥異，並無罪質上關聯，尚難據此認定阮男有特別惡性，或對刑罰反應力薄弱的情況，因此不予加重最低本刑。

判決書指出，審酌阮男不思克制情緒，僅因細故即率爾以強暴舉動、恐嚇言詞，妨害護理師執行醫療業務，不僅對林女造成莫大心理陰影與負擔，也中斷醫事人員工作。

判決書指出，阮男犯後又矢口否認有恐嚇犯意，態度不算良好，另考量阮男有妨害公務等前科，素行不佳等，依違反醫療法，判處阮男4月徒刑，得易科罰金，全案可上訴。（編輯：方沛清）1131028