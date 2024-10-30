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內湖豪宅飲酒砍傷女藝人 男子判刑5年定讞

2024/10/30 11:46
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（中央社記者林長順台北30日電）顧姓女藝人與許姓好友及吳姓男子一起到北市內湖豪宅喝酒，吳男懷疑2女串通導致他不斷遭罰酒，持刀砍傷2女。高院依殺人未遂罪判處吳男5年徒刑。最高法院今天駁回上訴定讞。

判決指出，顧姓女藝人、許姓女子於民國111年1月4日深夜到吳男的祖父位於台北市內湖區的豪宅飲酒，吳男懷疑顧女、許女玩遊戲時相互串通，導致他不斷遭罰酒，因而心生不滿，拿取廚房刀架的水果刀1支，朝顧女右後頸部及頭部各揮砍1刀，致顧女受有右頸部撕裂傷等傷害。

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判決表示，許女放聲尖叫且出言制止，吳男持刀朝許女腹部及右側後腰部各猛力插刺1刀；吳男的祖父在房內聽聞爭吵聲出面制止，並經顧女報警。2女送醫救治而未發生死亡結果。

士林地方法院依殺人未遂罪2罪，判處吳男有期徒刑7年，經上訴，台灣高等法院審理後，審酌吳男與2名被害人和解，經2女表示願意原諒給予寬容，改判應執行5年徒刑。最高法院今天駁回上訴定讞。（編輯：李錫璋）1131030

#最高法院
#殺人未遂
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