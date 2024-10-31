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苗縣台1線固定照相桿斷頭 網友笑稱向康芮認輸

2024/10/31 16:49（10/31 17:01 更新）
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颱風康芮來襲，強勁風勢讓苗栗通霄台1線上一支固定式照相桿被吹得垂掛在固定桿上，警方31日獲報後隨即派員前往處理。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 113年10月31日
颱風康芮來襲，強勁風勢讓苗栗通霄台1線上一支固定式照相桿被吹得垂掛在固定桿上，警方31日獲報後隨即派員前往處理。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 113年10月31日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣31日電）康芮颱風來襲，苗栗縣通霄鎮台1線1支固定式照相執法設備，今天不敵強風吹落垂掛於固定桿，引來網友笑稱「向康芮認輸低頭」。警方表示，該設備服役逾20年，已暫時拆除。

苗栗縣警察局指出，上午10時許接獲報案，通霄鎮台1線124公里白沙屯拱天宮牌樓前路段，有固定式照相機遭強風吹倒，員警到場查看發現設備機箱被吹落，垂掛於桿件上。

警察局交通隊隊長江振維告訴中央社，該固定照相執法設備主要功能在於針對闖紅燈車輛取締執法，因早於2001年前設置，服役時間已逾20年，可能因長年受海風侵蝕、造成主機箱頭腐蝕，這次受康芮颱風帶來的強風吹襲而斷裂。

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江振維說，經派員至現場檢視，並聯繫專業水電人員到場協助斷電，將線材以防水袋包裹、固定後，箱體暫時拆除，防止有漏電之虞，後續聯絡廠商進行設備檢修。

有民眾上午路過該路段，將固定式照相器不敵強風肆虐「垂頭喪氣」的景象拍下，分享在臉書地方社團，不少網友留言笑稱「認輸低頭了」、「康芮，我服輸」、「為民除害」、「賺夠可以退休了」。（編輯：李淑華）1131031

苗栗縣警察局指出，31日上午獲報指通霄鎮台1線124公里白沙屯拱天宮牌樓前路段，有固定式照相機遭強風吹倒，人員到場發現設備機箱被吹落、垂掛於桿件上。警方表示，該設備服役逾20年，現已暫時拆除。中央社記者管瑞平攝 113年10月31日
苗栗縣警察局指出，31日上午獲報指通霄鎮台1線124公里白沙屯拱天宮牌樓前路段，有固定式照相機遭強風吹倒，人員到場發現設備機箱被吹落、垂掛於桿件上。警方表示，該設備服役逾20年，現已暫時拆除。中央社記者管瑞平攝 113年10月31日
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