高雄捷警巡邏車遭追撞 4車撞成一團

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（中央社記者洪學廣高雄1日電）高雄劉姓女騎士今天上午騎車行經建國一路、大順三路口，追撞同向顏姓捷警巡邏車，再波及1輛機車跟1輛自小客車，幸均無大礙，共造成2機車2汽車受損，詳細肇因仍待查。

高雄市警察局苓雅分局上午7時許獲報，46歲劉女騎車沿大順三路由南往北直行，行經建國一路、大順三路口時，不慎追撞45歲顏姓捷警的警用巡邏車，劉女連人帶車摔倒後又因當時車流量大，路幅狹小，波及25歲何姓男子駕駛的自小客車，及另一名25歲王姓機車騎士被撞倒，共2輛汽車和2輛機車撞成一團。

苓雅分局指出，經到場處理通知救護車，初步判斷劉女手腳擦挫傷，送醫治療無大礙；王男腳部受傷自行就醫，經酒測無人酒駕。

警方到場訪查周遭並調閱監視器佐證，蒐得資料備卷送交通大隊，詳細肇事原因及責任仍待交通大隊分析研判。

苓雅分局呼籲用路人，無論駕駛汽、機車或步行，皆須遵守道路交通規則，將持續宣導用路人遵守交通規則，並加強違規取締告發，以維護市民交通安全。（編輯：郭諭儒）1131101