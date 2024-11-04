中國貨輪擱淺野柳 人員登船巡檢油櫃完成堵漏

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（中央社記者王朝鈺新北4日電）中國籍貨輪「鈺洲啟航」日前擱淺新北市野柳岬，船上存有290噸油品，作業人員今天登上「鈺洲啟航」，並完成堵漏作業，接續巡檢船上各油櫃狀況，若順利今天可展開抽油作業。

颱風「康芮」離台後，交通部航港局協調平台船「海歷15號」等船舶前往現場海域，但接連3天都因海象不佳無法抽油，今天上午船舶順利靠近「鈺洲啟航」，作業人員登上「鈺洲啟航」後開始進行預防堵漏作業，封堵完成後，接續巡檢船上各油櫃狀況。

「鈺洲啟航」10月14日載運1座橋式起重機及2座橋式卸貨機靠泊基隆港西岸碼頭後，不慎撞倒岸上的橋式起重機，船上原本要卸下的起重機也受損無法交貨。

「鈺洲啟航」10月29日上午駛離基隆港，由於載重及受到颱風「康芮」外圍環流影響，運轉能力不足，滯留在野柳岬0.6浬近海下雙後錨棄船，17名船員平安送至基隆。

「鈺洲啟航」10月31日觸礁擱淺在野柳岬，船上的橋式起重機傾倒在礁岩上，船上共有約290噸油品，外界憂心油品若外洩恐造成海洋生態浩劫，相關單位已在野柳漁港等處布放攔油索防護。

據了解，目前相關單位規劃，將按照抽油、貨物及船體移除順序辦理，因此船體移除作業將等到船上載運的3座橋式起重機移除完畢後，接續辦理船體移除作業。（編輯：戴光育）1131104