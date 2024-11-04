男住處旁藏槍彈辯不知情 彰化地院判5年4月

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭維真彰化4日電）林姓男子替人將槍枝、子彈暫置住家旁，還有1顆子彈掉落車上，都被警方查獲，台灣彰化地方法院審理時考量林姓男子對知情與否前後說詞矛盾，不足採信，近日判處5年4月刑期。

根據彰院判決書，賴姓男子民國111年從友人收受而代為寄藏具殺傷力非制式改造手槍2把及子彈，之後將1把手槍和子彈裝在工具箱內，帶到林姓男子彰化縣住處，由林姓男子放在一旁農地以帆布遮掩。

台中市政府警察局第一分局接獲檢舉，認為林姓男子持有槍彈罪嫌重大，持搜索票前往林姓男子住處，由林姓男子帶路搜出工具箱，查獲1把手槍、2個彈匣與43顆子彈，並在林姓男子車輛排檔桿旁狹縫接近地板處找到1顆子彈。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林姓男子辯護人說，林姓男子右耳類似失聰，沒聽清楚警察問話、答話沒很精準；林姓男子事後辯稱，不知賴姓男子有拿工具箱及放在哪，會帶警察去農地是想到友人曾告知賴姓男子在那放東西；他未在車上看到子彈，且之前賴姓男子曾向他借車。

法官認為林姓被告於警方搜索時主動帶往槍枝放置處，接受警詢時坦承寄藏槍彈，但法院審理中卻否認犯行，辯稱不知情，犯後態度難認良好，依犯非法寄藏非制式手槍罪處5年4月刑期，併科罰金新台幣10萬元，可上訴。賴姓男子由法院另行審結。（編輯：李明宗）1131104