彰基醫師設網路問卷批院長專斷獨行 遭判拘役50天

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（中央社記者吳哲豪彰化8日電）彰基醫院擔任眼科醫師的楊男，在網路設問卷詢問院長陳穆寬滿意度，提及陳穆寬專斷獨行，楊男涉犯誹謗罪，遭地院判拘役50天，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。可上訴。

根據台灣彰化地方法院今天公布的判決書，在彰化基督教醫院擔任眼科醫師的楊男，因對醫院院長陳穆寬不滿，在網路設問卷詢問陳穆寬滿意度，問卷中有題目提及陳穆寬曾開除總醫師，住院醫師也因訂錯早餐被開除，指摘陳穆寬專斷獨行的負面情事。

判決書指出，楊男將網路問卷貼在通訊軟體LINE群組「彰基人聊天室」內，群組成員可點擊網址連結到網路問卷平台觀覽問卷，涉嫌妨害名譽。

判決書說明，法官審理案件時，多名彰基醫師作證指總醫師雖被開除，不過約1、2個禮拜後陳穆寬又把被開除的總醫師叫回來，醫師在彰基任職好幾年後才去嘉義開醫院；至於住院醫師是因未通知到病人被開除，不是因為訂錯早餐。

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楊男雖向法官辯稱在發表問卷前曾做過各式各樣的查證，不過楊男提出的通訊軟體通話紀錄是在發表問卷後，且對方回答內容證明都是聽聞而來，非親自有所見聞，對其真實情形也不是很肯定，客觀上尚不足以使人可合理相信內容為真。

地院法官認為，被告明知網際網路無遠弗屆，傳送資訊迅速，竟輕率在網路上藉問卷方式散布誹謗文字，貶損告訴人名譽，所為實不可取，並考量被告犯後未能坦認錯誤，迄今未取得告訴人諒解，涉犯散布文字誹謗罪，判處拘役50日，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日，全案仍可上訴。（編輯：郭諭儒）1131108