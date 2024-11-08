調查局第2波金融掃黑專案 查獲不法逾59億元

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（中央社記者謝幸恩台北8日電）法務部調查局今天指出，為打擊金融犯罪集團，穩定財經秩序，日前發動第2波全國同步「金融掃黑專案」，總計查緝111案、搜索184處，查獲不法金額超過新台幣59億元。

調查局新聞稿指出，總統賴清德及行政院長卓榮泰上任以來，宣示首重「五打七安」，政府將全力打擊「黑、金、槍、毒、詐」；調查局自今年6月起即規劃專案，積極蒐證涉及財經不法線索，不容犯罪集團破壞金融秩序穩定。

新聞稿表示，調查局自10月31日至11月6日進行全國性第2波「金融掃黑專案」，鎖定「違法操縱股票市場」、「惡性金融詐貸」、「非法經營地下金融」、「逃漏稅捐」及「虛增公司資本」等5大類犯罪。

調查局共計動員台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市等19個地區的調查處及工作站，分別由各地檢署指揮偵辦，總計查緝111案、搜索184處及約談434人，查獲不法金額59億6173萬元。

調查局指出，此次偵辦成果包括李姓被告犯罪集團利用虛偽增資並非法招募資金來兜售某公司股票，詐得5億餘元；黃姓被告及王姓被告非法吸收期貨資金，卻將多數資金揮霍殆盡，涉案金額約8600萬元；某公司則透過虛構合約向銀行詐貸1.6億元，使金融機構受騙撥款。

調查局指出，本次專案發現，部分犯罪集團非法經營地下期貨及地下金融業務，利用網路、通訊軟體等途徑，吹捧自身投資能力，誘騙不熟悉法規的民眾投入資金，並偽造監管機關證照、包裝投資商品以誤導民眾；另有犯罪集團利用股價操縱、證券詐欺、不實財報等方式牟取非法利益，甚至藉虛增營收逃避稅賦，進行虛假交易來申請信用融資。

調查局表示，為增強民眾對金融法治的信心、維護租稅公平，並避免民眾財產受侵害，將持續嚴查非法金融活動，加強對金融犯罪的打擊力度，展現政府打擊經濟犯罪及維護社會治安的決心。（編輯：張銘坤）1131108