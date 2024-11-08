宗教團體涉毆打成員致死 內政部祭警告要求限期改善

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（中央社記者郭建伸台北8日電）台中的宗教團體「中華日行一善學會」遭控毆打成員致死，內政部今天嚴正聲明，不允許以人民團體名義危害社會，除立即依法予以警告處分，並限期3個月內改善，屆時如未改善，將予以解散。

女子林欣月成立的宗教團體「中華日行一善學會（原名為中華白陽四貴靈寶聖道會」，民國109年遭指控打死信眾，法院正審理中，不料幹部詹女等6人，遭控去年6月間毆打另名幹部致死，台中地院審理後，今天因罪證不足判6人無罪，可上訴。

內政部晚間透過新聞稿表示，有關「中華日行一善學會」新聞事件，內政部於今天主動查核，中華日行一善學會第2屆理監事任期皆已過期，且未報送相關會議紀錄、財務報表等文件。

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內政部指出，因違反人民團體法相關規定，立即依法予以警告處分，並限期3個月內改善，屆時如沒有改善，會將中華日行一善學會予以解散。

內政部重申，為利於台灣公民社會發展，對於各種人民結社及宗教信仰予以尊重，但任何形式的暴力行為，絕對零容忍，也不允許以團體名義危害社會、妨害公益，請民眾參與人民團體活動應多加判斷，以維護個人權益。（編輯：林克倫）1131108