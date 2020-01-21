宗教團體涉虐死成員 負責幹部等10人被起訴

婦人林欣月成立宗教團體，涉教唆幹部毆打凌虐不服管教的成員，刑事局前往南投縣國姓鄉的道場偵辦時，還有被害成員在道場內遭毆打後罰跪整晚。（檢方提供）中央社記者蘇木春傳真 109年1月21日

（中央社記者蘇木春台中21日電）婦人林欣月成立宗教團體，以成員不服管教為由，涉教唆幹部凌虐15名被害人，造成1人死亡、1人雙眼失明，刑事局循線偵辦破獲，檢方今天依組織犯罪等罪嫌，起訴林欣月等10人。

台中地檢署起訴書指出，61歲婦人林欣月自稱聖師，自民國97年成立「中華白陽四貴靈寶聖道會」的宗教團體，104年更名為「中華日行一善學會」，並由林欣月擔任負責人。

林欣月自101年間2月起，為強化加入團體的成員服從領導權威，向成員收取道務基金、開荒基金、助班費、報恩金及敬師金等名目費用；成員若不服從，即假藉「借竅驅魔」為由，指使幹部辱罵或肢體毆打成員；成員若欲脫離組織，便教唆幹部以言語謾罵、肢體拉扯等方式阻止。

另外，林欣月或其他幹部等人，以不服管教、遭成員質疑等原因，先後在中國廣西省南寧市、台灣南投縣國姓鄉的道場，陸續教唆其他幹部對15名成員施暴，其中有6名被害人為未成年少年。

其中，方姓婦人因不認同林欣月管理方式，雖曾擔任三才幹部職務，對於林欣月下達的指令不願服從，引發林欣月不滿，以「野心很大」、「想要當女王」、「三才借竅」為由，於民國108年3月1日晚間，在中國的道場教唆其他幹部以拳腳捶打、單腳踩踏胸部與腹部等方式凌虐致死。

另一名張姓婦人，認為加入的宗教團體已成為林欣月的犯罪組織而欲脫離，林欣月以不順從仙佛、聖師指令，要幹部輪番以棍棒毆打張婦頭部，造成張婦身體多處挫傷、雙眼失明等重傷害。

案件經台中地檢署檢察官指揮刑事局偵查第六大隊於108年8月21日前往位於南投縣國姓鄉的道場及林欣月的住處搜索時，當場查獲有成員遭毆打後整晚罰跪在道場廳堂外的狀況，另查扣多項相關證物。

檢方依據證人證詞、驗傷單、毆打器具等證據，今天依違反組織犯罪防制條例、傷害致死、傷害致重傷害等罪嫌，將林欣月與幹部等10人起訴。（編輯：戴光育）1090121