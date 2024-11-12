控鍾德美非慈善基金會董事長 更二審判張國政勝訴

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（中央社記者劉世怡台北12日電）長榮集團張國明、張國政兄弟興訟，確認張榮發慈善基金會自109年4月18日起董事長為吳景明、非鍾德美。張家一二審勝訴、更一審敗訴遭撤銷；更二審今天判張家勝訴，可上訴。

此件台灣高等法院更一審時，判決原告張國明、張國政及吳景明敗訴，吳景明及張國政不服提起上訴；三審的最高法院今年5月底廢棄更一審判決發回，由台灣高院更二審審理。

台灣高等法院更二審今天認定，董事會當天鍾德美於張國政提案後，未徵詢其他董事是否附議、也沒討論及表決，且無人為散會等情形下，逕自宣告散會，難謂已合法生效；董事會議因鍾德美離席而不行使職權，依財團法人法相關規定，自得由在場董事互推1人擔任主席，續行集會。

高院更二審指出，慈善基金會第8屆董事15名，經在場董事9名出席（含委託書2人），並經出席董事過半數即8人（扣除未授權董事1人）同意，作成的董事長換人決議，自屬合法有效，因此判決張國政、吳景明勝訴，即確認慈善基金會與鍾德美之間自民國109年4月18日起董事長委任關係不存在，確認慈善基金會與吳景明之間自109年4月18日起董事長委任關係存在，可上訴。

全案緣於，張國明、張國政兄弟及吳景明提告主張，鍾德美為張榮發慈善基金會第8屆董事長，任期應至民國109年1月10日屆滿；基金會於109年4月17日召開董事會，原將董事改選案列為第10案，開議後經董事張國政提出變更議程的動議，欲將董事改選案改列為第1案，原任主席的鍾德美未就變更議程動議案表決，恣意宣布散會並離開現場，不生散會效力。

張姓兄弟主張，他們與在場其他董事共9人，推舉張國政擔任主席繼續開會，經半數以上即8名董事通過解任鍾德美董事長職務，以及選任吳景明擔任第9屆董事長的決議；基金會董事長已非鍾德美，而是吳景明，但是鍾德美卻仍以基金會董事長自居，因此提起此件確認訴訟。

一審及二審判決張姓兄弟等人勝訴，確認慈善基金會與鍾德美之間自109年4月18日起董事長委任關係不存在；確認慈善基金會與吳景明之間自109年4月18日起董事長委任關係存在。

鍾德美不服判決提起上訴，三審的最高法院將原判決廢棄發回，由高院更一審審理。（編輯：戴光育）1131112