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阿里山福美吊橋旁涼亭棧道斷裂 遊客摔落1死4傷

2024/11/13 21:20（11/13 21:25 更新）
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嘉義縣阿里山鄉山美村福美吊橋旁涼亭一處3公尺高棧道13日下午發生斷裂意外，5名遊客墜落地面受傷，其中4人傷勢穩定、1人傷重不治。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 113年11月13日
嘉義縣阿里山鄉山美村福美吊橋旁涼亭一處3公尺高棧道13日下午發生斷裂意外，5名遊客墜落地面受傷，其中4人傷勢穩定、1人傷重不治。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 113年11月13日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣13日電）嘉縣阿里山鄉山美村福美吊橋旁涼亭3米高棧道，今天下午4時許發生斷裂，導致5名遊客墜落地面，消防局將人送醫急救，其中4人傷勢穩定，1人傷重不治，確切事故原因釐清中。

嘉義縣消防局告訴中央社記者，下午4時35分獲報，阿里山鄉山美村山之美餐廳旁涼亭有多人受傷需救護，立即派遣奮起湖、中埔、番路、阿里山等分隊人車前往救援。

消防局說，現場回報為涼亭木棧板崩落導致5人受傷，分送嘉義基督教醫院、天主教聖馬爾定醫院救治。其中76歲廖女，因頭部鈍傷，經醫院搶救後不治；另外4人則傷勢穩定。

與傷者同團的遊客說，他們一團44人從苗栗來阿里山遊玩，晚餐前先到餐廳附近福美吊橋旁涼亭棧道走走，有5人站在棧道看風景時，棧道突然斷裂崩塌，人就跟著掉下受傷。

嘉義縣長翁章梁獲知消息後，立即指示文化觀光局全力協助阿里山鄉公所及家屬處理後續醫療事宜。

文觀局表示，福美吊橋景觀平台為88風災後由中華民國紅十字總會以善款興建，並於100年5月捐贈予阿里山鄉公所，後續由公所管理維護供遊客通行。事故確切原因警方調查釐清中。（編輯：謝雅竹）1131113

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