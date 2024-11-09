司馬庫斯聯絡道風災中斷自搭便橋 族人：像回到30年前

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（中央社記者魯鋼駿新竹市9日電）颱風康芮導致竹縣尖石鄉司馬庫斯部落聯絡道中斷，150名族人一度受困，他們自搭跨野溪便橋，各自背著小孩及民生用品通行，直呼像回到30多年前路未通時。

司馬庫斯部落議會秘書拉互依今天向中央社記者表示，司馬庫斯部落聯絡道中斷後，族人難以下山與外界聯繫，部落頭目近日帶領族人一起重建家園，連小孩也要加入幫忙。

「這幾天似乎又回到30多年前。」拉互依說，他們「就地取材」將被沖斷的樹木、竹子搭建成橫跨野溪獨木橋，族人們背著裝有民生物資的竹簍、扛著孩童通行，像回到早期路還未通的時候。

拉互依指出，為了方便族人車輛可以通行下山，昨天已與廠商合作將獨木橋拆除，改以大石塊等材料搭建2號橋便道，預計今天傍晚可初步完工，但為安全起見，僅上午、中午、傍晚3個特定時段開放族人駕車通過。

拉互依說，預計下週會在2號橋便道下埋設涵管以利排水，並在便道上、下邊坡打鋼軌加強穩固性，再於便道鋪設水泥路面，可能還需14個工作天才可完成。

司馬庫斯仍暫不開放遊客進入，拉互依指出，便道開通後會以部落車輛上下山就醫、採買民生用品為主，後續會依新竹縣府、尖石鄉公所、部落開會決議開放旅客通行日期。

至於司馬庫斯舊部落的道路、水電等修復狀況，拉互依說，預計本週可完成舊部落的道路搶通，電力則需2號橋便道搶通後，請台電人員進入修復；飲用水管線也預計在下週展開修復作業，

拉互依說，其他包括司立富瀑布、神秘谷、Koraw生態公園、獵人古道、觀霸步道等景點，預計11月底能完成修復，至於巨木群步道可能還需1個月時間才可完成。（編輯：龍柏安）1131109