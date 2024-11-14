男高鐵雲林站周邊偷機車解體銷贓 雲檢聲押獲准

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（中央社記者姜宜菁雲林縣14日電）近期高鐵雲林站周邊多輛機車遭竊，警方鎖定李姓男子涉重嫌，日前搜索查獲多輛已被解體的機車，經5名被害者指認，台灣雲林地方檢察署以有反覆實施之虞向法院聲請羈押獲准。

雲林縣警察局虎尾分局今天發布新聞稿表示，警方成立專案小組，分析遭竊機車停放在無監視器空曠處，且龍頭未鎖，讓竊賊易下手；經鎖定李姓男子，報請雲檢指揮偵辦。

專案小組搜索李姓男子住處，查獲多輛已遭解體的機車、車體、排氣管5支、機車坐墊、車輪及犯罪工具、鑰匙1批與失竊車牌等。

李姓男子坦承竊盜機車，得手後就拆解零件，部分變賣他人、部分留於自用，自行組裝不同機車零件，試圖躲避警方查緝。

全案依連續竊盜罪移送法辦，檢方以李姓男子有反覆實施之虞向法院聲押獲准；警方持續追查贓物流向，並請機車遭竊民眾前往大屯派出所確認是否有遭竊車輛，以利擴大偵辦。

此外，虎尾鎮長林嘉弘協助警方在易失竊路段等治安熱點，架設多組移動式監視錄影設備，期望透過警民合作，降低失竊率。（編輯：李明宗）1131114