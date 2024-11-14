基隆警局旁查獲賭場 逮19人赫見免職警員

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（中央社記者王朝鈺基隆14日電）基隆警方今天在距市警局僅300公尺的信一路公寓4樓破獲天九牌職業賭場，除查獲賭場負責人柯姓男子外，18名賭客中赫見遭免職的鄒姓警員，詢後將柯男送辦，賭客則依法裁處。

基隆市警察局日前接獲線報，信一路一處公寓4樓近期人聲鼎沸，還以監視器辨識出入對象，並派遣人員把風過濾人車，懷疑開設職業賭場，經連日蒐證後，今天凌晨第二警分局會同督察科、保安隊、刑警大隊及各分局偵查隊持搜索票前往取締。

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警方當場查獲賭場負責人柯男（40歲）及18名賭客，查扣抽頭金新台幣5萬餘元、賭金105萬餘元、賭具、點鈔機、監視器、三級毒品愷他命等證物，經警方清查，賭客中多為20歲至30歲年輕人，甚至有2名幫派份子，另有1名遭免職的鄒姓警員。

據了解，柯男承租這處僅2個月就被警方破獲，警方詢後依賭博罪將柯男移送基隆地檢署偵辦，賭客部分則依社會秩序維護法裁處。（編輯：張銘坤）1131114