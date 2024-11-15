桃園偵查佐替地下錢莊查個資 法院判刑1年2月

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（中央社記者葉臻桃園15日電）桃園市政府警察局楊梅分局偵查隊吳姓前偵查佐（停職中），涉嫌替經營地下錢莊的陳姓業者以警政系統查詢債務人個資。桃園地方法院今天判處吳員有期徒刑1年2月，可上訴。

桃園地檢署調查，吳員因工作認識經營養生館及地下錢莊的陳姓業者，由於高利貸放款的債務人常避不見面，陳男涉嫌讓吳員以投資放款的方式獲利，吳員則得隨時依陳男要求，利用警政知識聯網系統查詢債務人個資及出入境紀錄。

桃園地方法院判決書指出，吳員在108年4月間，假借偵辦案件，利用警政知識聯網系統查得陳男債務人簡男的戶籍、身分證影像照片及入出境紀錄後，洩漏給陳姓業者。

判決書指出，陳男也曾分別在民國108年10月、109年3月間，借貸給羅姓男子新台幣2萬元、3萬元，以年息180％、240％的重利。

判決書指出，吳員涉犯公務員洩漏國防以外之秘密罪、個人資料保護法之公務員假借職務上之機會，非法利用個人資料罪，應予嚴懲；陳男涉犯重利罪，犯後坦承犯行、態度尚可。

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桃園地院今天依涉犯公務員假借職務上之機會，犯個人資料保護法之非法利用個人資料罪，判處吳員有期徒刑1年2月；陳男涉犯重利罪部分，共2罪，各處拘役50日，應執行拘役80日，可易科罰金。

判決書指出，陳男涉對公務員違背職務行為交付賄賂罪部分，因陳男供述有瑕疵，且無補強證據、與客觀紀錄無法勾稽吻合，不能認定吳員曾有匯款行為、兩人有對價關係，因此不構成該罪要件，判處無罪，吳員不另為無罪之諭知；全案可上訴。（編輯：林恕暉）1131115