貨車撞斷電線桿衝入魚塭 雲林海巡偕警消助脫困

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（中央社記者黃國芳雲林縣17日電）一輛貨車昨天行駛雲林口湖鄉間道路時不慎撞斷電線桿衝入魚塭，海巡安檢所人員聽到巨響，以智慧型監視系統迅速發現地點，並與消防合力救援助脫困，車上2人輕傷；肇因待查。

海巡署中部分署第四岸巡隊今天發布新聞稿指出，位在雲林縣口湖鄉的金湖安檢所執班人員昨天下午4時左右聽到強大撞擊聲響，且在不遠處發出不明火光，透過智慧型港區監視系統查察，發現距離安檢所約550公尺處發生事故。

安檢所立即派人員攜帶救生裝備前往救援，現場為一輛貨車撞斷路旁電線桿且直接衝入養殖魚塭，因是往右側翻覆，加上水位不高，男性駕駛已自行上岸，但位於副駕駛座的男子深陷泥巴中，動彈不得，無法自行脫困。

後續雲林縣消防人員也趕到現場，海巡人員協助救援，消防人員運用加長型鋁梯架橋順利救援讓男子脫困。車上2男身體多處擦挫傷，意識清楚，由救護車送醫治療。

海巡署中部分署第四岸巡隊表示，海巡人員運用科技裝備即時發現意外事故，即通報處理，凸顯科技裝備與人力成功結合，未來海巡將更精進擴展各項科技裝備，以提升勤務效能。（編輯：戴光育）1131117