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貨車撞斷電線桿衝入魚塭 雲林海巡偕警消助脫困

2024/11/17 10:13（11/17 10:56 更新）
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一輛貨車16日行駛雲林縣口湖鄉間道路不慎撞斷電線桿衝入魚塭，海巡署中部分署第四岸巡隊金湖安檢所人員聽到巨響，以智慧型監視系統迅速發現地點。（海巡署中部分署第四岸巡隊提供）中央社記者黃國芳傳真 113年11月17日
一輛貨車16日行駛雲林縣口湖鄉間道路不慎撞斷電線桿衝入魚塭，海巡署中部分署第四岸巡隊金湖安檢所人員聽到巨響，以智慧型監視系統迅速發現地點。（海巡署中部分署第四岸巡隊提供）中央社記者黃國芳傳真 113年11月17日
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（中央社記者黃國芳雲林縣17日電）一輛貨車昨天行駛雲林口湖鄉間道路時不慎撞斷電線桿衝入魚塭，海巡安檢所人員聽到巨響，以智慧型監視系統迅速發現地點，並與消防合力救援助脫困，車上2人輕傷；肇因待查。

海巡署中部分署第四岸巡隊今天發布新聞稿指出，位在雲林縣口湖鄉的金湖安檢所執班人員昨天下午4時左右聽到強大撞擊聲響，且在不遠處發出不明火光，透過智慧型港區監視系統查察，發現距離安檢所約550公尺處發生事故。

安檢所立即派人員攜帶救生裝備前往救援，現場為一輛貨車撞斷路旁電線桿且直接衝入養殖魚塭，因是往右側翻覆，加上水位不高，男性駕駛已自行上岸，但位於副駕駛座的男子深陷泥巴中，動彈不得，無法自行脫困。

後續雲林縣消防人員也趕到現場，海巡人員協助救援，消防人員運用加長型鋁梯架橋順利救援讓男子脫困。車上2男身體多處擦挫傷，意識清楚，由救護車送醫治療。

海巡署中部分署第四岸巡隊表示，海巡人員運用科技裝備即時發現意外事故，即通報處理，凸顯科技裝備與人力成功結合，未來海巡將更精進擴展各項科技裝備，以提升勤務效能。（編輯：戴光育）1131117

一輛貨車16日行駛雲林縣口湖鄉間道路不慎撞斷電線桿衝入魚塭，海巡署中部分署第四岸巡隊金湖安檢所人員以智慧型監視系統發現地點救援，車上2男輕傷。（海巡署中部分署第四岸巡隊提供）中央社記者黃國芳傳真 113年11月17日
一輛貨車16日行駛雲林縣口湖鄉間道路不慎撞斷電線桿衝入魚塭，海巡署中部分署第四岸巡隊金湖安檢所人員以智慧型監視系統發現地點救援，車上2男輕傷。（海巡署中部分署第四岸巡隊提供）中央社記者黃國芳傳真 113年11月17日
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