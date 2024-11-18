假投資仍居詐欺首位 桃園市警局籲善用打詐儀表板

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（中央社記者吳睿騏桃園18日電）桃園市警察局今天公布11月1至10日詐欺案件統計，以假投資詐騙最多，造成財損也位居第1名，占詐欺總財損64.32%，警方呼籲民眾善用警政署打詐儀錶板，了解犯罪趨勢免於受騙。

桃園市政府警局局長吳坤旭表示，依據打詐儀錶板公布11月詐欺案件統計，截至10日，詐欺案件發生數564件、財損數金額為新台幣2億3425萬餘元，前5大高發詐欺案類依序為假投資詐騙、網路購物詐騙、假買家騙賣家、假交友（投資詐財）及中獎通知詐騙，其中假投資詐騙造成的財損仍位居第1名，占總財損64.32%。

吳坤旭說．113年統計至11月10日的打詐成果，市警局查獲集團181件1553人、查扣不法所得23億298萬餘元、金融機構成功攔阻金額11億595萬餘元，與去年同期查獲集團增加43件922人、查扣不法所得金額也多出13億7626萬餘元、金融機構成功攔阻增加3億8137萬餘元。

警方也邀請藝人及被害者分享受騙經驗，藝人林芷薇說，她曾代言水冷式風扇產品，但業者商品卻遭不肖廠商以低價假冒販售，收錢後不出貨，許多粉絲向她詢問才知受騙，她提醒民眾，售價低於市場行情一定是詐騙，另外也有命理老師將與她的合照用於廣告欺騙，呼籲粉絲別上當。

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民眾洪先生表示，去年曾在臉書社團應徵國外代購，對方願提供五星級飯店居住及專車接送，薪資每天8000元至2萬元不等，搭機赴泰國後卻被要求交出護照及身分證，後續不但被強迫偷渡緬甸詐騙園區，還遭轉賣及電擊棒懲處，希望藉由自己案例示警。

桃園市警局表示，8月30日正式上線的打詐儀錶板以精準數據透過分析，提供近期整體詐欺犯罪發生趨勢、高發手法數據與前期增減情形並說明，警察局會強化網站與資料庫建置，讓網頁內容能呈現桃園市詐欺犯罪趨勢及打詐成果，民眾可依自身遭遇尋求破解方法免於受騙。（編輯：方沛清）1131118