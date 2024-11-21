台鐵猝死機車長搭專列返家 同事目送「安心回去」

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（中央社記者張祈花蓮縣21日電）台鐵林姓機車長昨天被發現猝死駕駛室，檢警今天相驗，初步確認為心血管疾病發作導致心因性休克；台鐵下午安排專列將林員遺體送回宜蘭，並列隊行舉手禮，目送專列離站。

林姓機車長昨天排班駕駛4021次和平站往樹林站的區間快車，因發車時間到卻沒離站，列車長至駕駛室發現林員昏倒於駕駛室，緊急通報救援，送醫救治無效，宣告死亡。

花蓮地檢署今天上午完成相驗，初步確認死因疑為心血管疾病發作導致心因性休克，由於事發地點為林姓機車長工作場所，已通知勞動部職業安全衛生署北區職業安全衛生中心進行勞動檢查，並向台鐵調取林姓機車長勞動及健康檢查相關資料，以釐清勤務安排及健康狀況。

事發後，林姓機車長家屬趕抵花蓮，妻女情緒低落，台鐵成立關懷小組，協助撫卹等相關事宜，今天下午安排專列，由同事護送機車長遺體回宜蘭。

「安心回去！一路好走！」台鐵機務段人員、台鐵全國火車駕駛產業工會，列隊目送林姓機車長。

台鐵全國火車駕駛產業工會理事長黃隆華接受媒體聯訪指出，林姓機車長服務25年，從機車助理做起，對工作要求十分嚴謹，跟同事相處融洽，任職宜蘭機務段，工作區間在花蓮至樹林間。

黃隆華說，林姓機車長不菸不酒，工作作息正常，最近健檢紀錄、過往健康檢查都沒異狀，據了解差勤符合規定，突然離世，大家都很難接受，也很捨不得。

他指出，林姓機車長驟逝，凸顯乘務人員健康檢查重要性，台鐵司機員約1500人，公司每年編列經費做甲類健檢，但長期以來都固定為新台幣3000多元，沒有隨物價調整，造成區域性醫院不願承攬，都仰賴巡迴醫療車健檢。

黃隆華指出，未來工會將會向公司協商爭取調高健檢費用，讓員工能到醫院做品質較好、項目齊全健康檢查，也能保障大眾行的安全。

對於外界擔憂，若行車期間司機員身體不適無法駕駛，黃隆華解釋，若行車期間，司機員沒有及時回應列車該有動作，列車就會啟動自動煞停機制，確保列車安全。（編輯：陳仁華）1131121