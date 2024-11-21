嘉義22歲女照護員追撞違規臨停物流車不治 駕駛送辦

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（中央社記者黃國芳嘉義縣21日電）嘉縣22歲蔡姓女照護員19日騎機車前往個案途中，在縣道157東石段追撞違規臨停慢車道物流貨車，送醫不治；物流李姓駕駛違規也未放置警示標誌，警詢後依過失致死罪嫌送辦。

嘉義縣警察局朴子分局今天表示，住東石鄉西崙村蔡女，從事居家照護員工作，19日下午1時38分騎機車欲前往個案住家服務，在行經縣157線41.6公里處（東石東崙村段）慢車道時，不慎追撞前方違規臨時停車的物流貨車。

警方指出，蔡女因追撞貨車後方車斗角邊，當場倒地不起，救護車趕抵，已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，立即送醫急救，檢查發現蔡女有嚴重肝臟撕裂傷、顏面及右側額骨等骨折傷害，不幸仍於隔天晚間宣告不治。

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警方表示，肇事貨車與蔡女騎乘機車方向同向，貨車原本行駛在快車道，後來違規臨時停在慢車道上準備卸貨，但駕駛李姓男子除了違規停車外，更未在車輛後方豎立任何警示標誌，明顯有過失，警訊後，依過失致死罪嫌移送法辦。

警方呼籲民眾路邊臨時停車，除了要遵守交通規則外，在可臨停處須開啟閃光燈，且營業車輛在卸貨區，一定要放置警示標誌，避免造成後方車輛追撞。（編輯：陳仁華）1131121