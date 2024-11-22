車庫娛樂涉未付授權金 判賠東京電視台17萬美元

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（中央社記者謝幸恩台北22日電）台灣車庫娛樂公司被控未給付授權金即公開播放4部戲劇，日本東京電視台跨海求償。士林地方法院日前審結，判決車庫娛樂應賠償授權金17萬4000美元，可上訴。

士林地方法院判決指出，東京電視台主張於民國111年1月至7月間以獨家隨選視訊方式授權車庫娛樂在台灣播放4部戲劇，雙方透過電子郵件確認授權條件，並成立契約，授權金為17萬4000美元，折合約新台幣566萬餘元。

東京電視台認為，112年1月曾寄送請款單要求車庫娛樂在當年2月25日前付款，但對方至今未履行，經多次催討未果，因而提告求償。

車庫娛樂答辯指出，111年5月針對其中1部戲劇及未獲發行權的另1部戲劇，就此2部戲劇提出4萬8000美元的採購報價，後來雙方協商調整為9萬6000美元，但東京電視台違反誠信，將未獲發行權的這部戲劇授權另售他人，因未履行優先提供強片發行權及簽訂年約的承諾，因此拒絕付款。

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士院根據雙方處理授權採購業務人員的證詞及雙方電子郵件內容，認定此2部戲劇在雙方磋商過程中為分開提出報價，並非以包裹式出價，且其他採購廠商出價較高，最終由價高者得。

士院認為，車庫娛樂提及的年約或優先採購權等事宜，均於討論階段，雙方未成立正式協議，據此認定東京電視台請求有理由，判決車庫娛樂應給付授權金17萬4000美元，全案可上訴。（編輯：戴光育）1131122