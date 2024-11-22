本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
12強複賽》江坤宇岳東華安打單局灌5分 台灣8比2領先美國
首頁 / 社會

車庫娛樂涉未付授權金 判賠東京電視台17萬美元

2024/11/22 12:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北22日電）台灣車庫娛樂公司被控未給付授權金即公開播放4部戲劇，日本東京電視台跨海求償。士林地方法院日前審結，判決車庫娛樂應賠償授權金17萬4000美元，可上訴。

士林地方法院判決指出，東京電視台主張於民國111年1月至7月間以獨家隨選視訊方式授權車庫娛樂在台灣播放4部戲劇，雙方透過電子郵件確認授權條件，並成立契約，授權金為17萬4000美元，折合約新台幣566萬餘元。

東京電視台認為，112年1月曾寄送請款單要求車庫娛樂在當年2月25日前付款，但對方至今未履行，經多次催討未果，因而提告求償。

車庫娛樂答辯指出，111年5月針對其中1部戲劇及未獲發行權的另1部戲劇，就此2部戲劇提出4萬8000美元的採購報價，後來雙方協商調整為9萬6000美元，但東京電視台違反誠信，將未獲發行權的這部戲劇授權另售他人，因未履行優先提供強片發行權及簽訂年約的承諾，因此拒絕付款。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

士院根據雙方處理授權採購業務人員的證詞及雙方電子郵件內容，認定此2部戲劇在雙方磋商過程中為分開提出報價，並非以包裹式出價，且其他採購廠商出價較高，最終由價高者得。

士院認為，車庫娛樂提及的年約或優先採購權等事宜，均於討論階段，雙方未成立正式協議，據此認定東京電視台請求有理由，判決車庫娛樂應給付授權金17萬4000美元，全案可上訴。（編輯：戴光育）1131122

#士院
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.30
更多編輯台推薦新聞：