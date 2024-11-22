花蓮女警上廁所疑遭男警偷拍 分局啟動調查

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（中央社記者張祈花蓮縣22日電）花蓮警分局14日接獲通報，有女警在所內上廁所疑被偷拍，分局立即啟動調查，值班男警對於是否偷拍支吾其詞，且手機內有一段廁所影像，目前已調離現職並依妨害秘密罪移送。

這名女警14日在所內上廁所時，聽到有怪異的聲音，懷疑被偷拍，立刻向所長反映。分局獲報後，立即啟動調查，調閱監視器，發現女警進廁所後，另一名值班的22歲男警也經過通往廁所的走道。

警方調查，當時值班人員只有男警1人，男警坦承有進入廁所，被問到是否偷拍卻支吾其詞，警方認爲有異，立即查扣男警手機、電腦，並將男警調離現職。

花蓮警分局指出，在男警的電腦內沒有發現可疑影片，手機裡有一小段拍到廁所的影片，但沒有拍到個人私密部位的照片或影片，已將手機及電腦進行數位鑑識還原，追查是否有被刪除的不法畫面。

花蓮警分局目前先將這名男警調離現職，並依妨害祕密罪嫌將涉案男警送辦。

據了解，這名男警從警專畢業沒多久，去年才分發到花蓮，上月中旬派到花蓮警分局，跟同事都不太熟。花蓮警分局也啟動性騷擾防治法調查，對所有單位駐地實施反偷拍偵測，確保員警職場安全。（編輯：謝雅竹）1131122