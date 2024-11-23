宜蘭交通事故釀3亡2傷 聯結車駕駛涉過失致死

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（中央社記者王朝鈺宜蘭23日電）宜蘭縣五結鄉今天凌晨2時許發生聯結車與自小客車相撞事故，自小客車內3人送醫不治，另2人受傷，警方將聯結車駕駛黃姓男子帶回警局製作筆錄，全案將朝過失致死罪嫌偵辦。

警方調查，唐姓男子（50歲）凌晨2時許駕駛自小客車沿五結鄉三興路南往北直行，黃男（30歲）駕駛聯結車沿五結中路三段西往東直行，雙方於路口發生碰撞，自小客車被撞到路邊，安全氣囊爆開，擋風玻璃龜裂，左側板金嚴重受損。

宜蘭縣消防局凌晨2時52分獲報後，派遣羅東、五結、廣興消防分隊前往救援，消防員抵達後發現共有5名傷者，都是自小客車內人員。唐男受困車內，救出時意識不清，送醫途中失去呼吸、心跳；後座乘客林姓男子（39歲）及黃姓女子（24歲）也已失去生命徵象，3人經送醫急救後被宣告不治。

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另外，自小客車副駕駛座銀姓女子（34歲）及後座乘客邱姓男子（33歲）受傷送醫，2人送醫時均意識清楚。經醫師診斷後，銀女左胸第7根肋骨骨折，已住院接受治療；邱男左鎖骨骨折且有氣胸，一度失去意識，所幸經搶救後恢復意識，送進加護病房治療。

警方表示，經檢測2名駕駛都無酒精反應，將報請檢察官相驗，確切肇事原因待釐清。警方已將黃男帶回警局製作筆錄，全案將朝過失致死罪嫌偵辦。（編輯：戴光育）1131123