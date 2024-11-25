鞋王張聰淵雲林起家工廠火警 疑因電線走火

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（中央社記者姜宜菁雲林縣25日電）曾登富比世台灣首富的張聰淵起家工廠今天下午冒出濃煙，警衛說，工廠已停業，疑因電線走火；消防人員趕抵現場，初估燃燒面積100平方公尺，火勢已撲滅，起火原因待查。

富比世評比2021台灣富豪榜首張聰淵從雲林發跡，起家鞋廠良興、得協鞋業公司位於莿桐鄉饒平國小附近。

雲林縣消防局下午3時許接獲民眾報案指稱，良興得協鞋業公司發生火警，無人員受困，立即派遣車組前往搶救，並通報第一大隊前往指揮，共出動9輛消防車、2輛救護車和21名消防人員。

濃煙從廠房中竄出，數公里外可看到。消防人員趕抵現場，無人受困且工廠已停業，佈水線控制，燃燒物為板模與廢棄材料，火勢在下午4時許撲滅，燃燒面積約100平方公尺，確切起火原因待釐清。

工廠的警衛受訪時表示，工廠已經停業了，目前僅有他一個人在工廠看管，沒有其他工人，也沒有生產線在運作，下午3時許看到濃煙和火勢，疑因電線走火。

雲林縣環保局說，今天風向為西風，下風處感測器無明顯高值，整體濃度為綠色至黃色等級。

饒平國小校長陳茂雄指出，學校離工廠相當近，在火警發生時緊急通知師生將教室的門窗緊閉，避免煙塵進入教室內，並戴上口罩；原本有棒球隊的球員在操場練習，因為濃煙問題，已改到他處。（編輯：李淑華）1131125