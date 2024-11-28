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京華城案涉行收賄 北檢再提訊沈慶京應曉薇

2024/11/28 10:44
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（中央社記者林長順台北28日電）北檢偵辦京華城案，查出威京集團主席沈慶京涉行賄國民黨台北市議員應曉薇逾新台幣4740萬元，聲請延押2人獲准。為鞏固案情，檢察官今天上午再度提訊在押的沈慶京、應曉薇。

台北地檢署偵辦京華城案，查出沈慶京希望透過應曉薇的市議員身分，為京華城公司陳情或以市議員職務召開各協調會等手段，拿到所期望的容積率，透過相關協會匯款給應曉薇，金額超過4740萬元。

沈慶京應訊時辯稱，匯給應曉薇相關協會的是慈善捐款，並非賄款。

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不過，檢方發現，應曉薇收款的時間與應曉薇為京華城案向台北市政府陳情，且陸續以市議員身分提出陳情案，請求都發局再次研議，或將案件送都委會研議，相關時間均吻合。

檢方認定沈慶京、應曉薇涉嫌貪污治罪條例違背職務行、收賄罪，犯罪嫌疑重大，將2人聲請羈押禁見獲准，日前再聲請延押2個月獲准。應曉薇、沈慶京分別提起抗告，均被台灣高等法院裁定駁回確定。（編輯：戴光育）1131128

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