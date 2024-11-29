高雄兄弟檔駕車衝老鷹谷沙洲觀景 輪胎陷坑受困

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄29日電）高雄羅姓兄弟嚮往茂林老鷹谷美景，昨天下午開車前往一日遊，但行經多納大橋下方沙洲時因不諳地形軟陷，致自小貨車輪胎陷入受困，六龜警方出動巡邏車將貨車拖出，化解危機。

高雄市政府警察局六龜分局今天上午指出，家住高雄美濃的25歲羅男因非常嚮往茂林老鷹谷沿途美景及多納大橋下方自然形成的沙洲，昨天特別駕駛自小貨車偕同23歲弟弟，從美濃出發到茂林老鷹谷一日遊。但因不熟悉地形及路況，車輛行經沙洲時，輪胎陷入鬆軟沙灘中，打滑空轉進退不得。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

六龜分局萬山派出所昨天下午3時許獲報後，以警用巡邏汽車及纜繩將受困車輛拖離沙地，歷經30分鐘救援成功協助脫困，化解一場虛驚。

六龜分局表示，茂林多納大橋下方老鷹谷，因地理位置自然形成沙洲，成為遊客觀景秘境，但也暗藏安全危機，提醒民眾在山區旅遊應詳細規劃出遊路線，沙洲觀景，勿離溪水線太近及車輛千萬不要冒險駛進沙灘，以避免發生危險。（編輯：郭諭儒）1131129